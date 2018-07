Así fue la última gran polémica de Terelu en televisión

Actualizado 07/07/2018 a las 02:16

A primera hora de la tarde de este viernes, saltaba la triste noticia de que a Terelu Campos se le había reproducido su cáncer de mama. La presentadora de televisión y rostro habitual de «Sálvame» se convertía así, por desgracia, en una de las protagonistas de la jornada.

La de Campos es una de las caras más polémicas que la televisión ha dado en los últimos años. En especial en «Sálvame», donde se ha enfrentado en numerosas ocasiones con varios de los colaboradores, llegando a abandonar el plató en directo en varias ocasiones. Además, la presentadora protagoniza, junto a su madre María Teresa Campos y su hermana Carmen Borrego el 'docu-reality' «Las Campos», fuerte apuesta de la cadena de Mediaset.

La última gran controversia que protagonizó Terelu en televisión se remonta a hace solamente un mes. Ocurrió cuando varios de los compañeros que había tenido en «Con T de Tarde», el programa que presentó entre 1997 y 2004 en Telemadrid, hablaron acerca de las «manías» de Terelu y de su peculiar manera de trabajar.

Declaraciones polémicas

Como desveló «Sálvame», la gente que trabajó con ella en la cadena regional madrileña aseguró que era «prepotente y mandona», entre otras muchas lindezas. Según se contó en el programa, Terelu acostumbraba a pedir que la esperasen en plató con cigarrillos encendidos; que le abriesen los yogures para comérselos; o que le tuvieran preparadas unas zapatillas para las pausas publicitarias, entre otras cosas.

«Me lo daban y luego me limpiaban la boquita», ironizó Terelu entonces, instando incluso a la dirección del espacio de Telecinco a que si preferían, podían dar paso también al testimonio que confirmaba que le «limpiaban el culito».

Campos, incluso, dio su versión. «Mi implicación en el programa era al 100%. Algunas personas que pertenecen a la dirección han sido directores de aquel programa y saben mi entrega. Yo no llegaba a la una y me maquillaba. No lo he hecho nunca. Y ni siquiera aquí cuando me han dejado presentar», se defendió en «Sálvame», aunque Kiko Hernández no dudó en recordarle que incluso los sindicatos de Telemadrid llegaron a advertirla.

Entre los testimonios que apoyaban su déspota gestión en «Con T de Tarde» se encontraba el del televisivo Víctor Sandoval. «Yo odiaba a Terelu y lo sabe todo el mundo. Era tal y como la habéis dibujado», sentenció sobre Campos y su modo de proceder en el extinto programa de Telemadrid.