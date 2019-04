Actualizado 03/04/2019 a las 11:49

Quien haya visto «Sálvame» en más de una ocasión sabrá que Lydia Lozano es uno de los rostros más reconocibles del formato puntero de Telecinco. La creadora del «chuminero», baile que ha popularizado en la cadena de Mediaset es, sin embargo, una de las periodistas más criticadas por sus compañeros, quienes en diversas ocasiones se han burlado de sus comentarios y exclusivas en el programa vespertino de Jorge Javier Vázquez.

Esta semana, Lozano recibió un varapalo cuando el programa pidió a Anabel Pantoja su opinión sobre varios compañeros. Sobre Gema López, María Patiño y Kiko Hernández, por ejemplo, la sobrina de Isabel Pantoja aseguró que son figuras imprescindibles en el programa aunque sobre Hernández especificó que «se encarga de crear mal rollo».

A la hora de hablar sobre Lydia Lozano, Anabel Pantoja calificó a su amiga como alguien imprescindible en «Sálvame» aunque añadió a su descripción una coletilla del todo desagradable para la periodista: «También se equivoca. Hay veces que no da ni una», afirmó.

Tras el vídeo, Lydia Lozano no pudo evitar las lágrimas y aseguró sentirse defraudada por su compañera. «De ti no me lo esperaba». «Me duele mucho porque hablamos de muchas cosas, nunca me lo esperé», dijo la periodista entre lágrimas.