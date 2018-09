Actualizado 14/09/2018 a las 19:45

«Sálvame» vivió este viernes una situación tan inesperada como explosiva. Con «Gran Hermano VIP» como telón de fondo, la cantante de copla Isabel Pantoja llamó en directo al programa de Telecinco para hablar acerca de su hija Isa Pantoja, Chabelita, y lo hizo con unas declaraciones que incendiaron el programa diario de Mediaset.

En directo y ante la sorpresa de todos los colaboradores de «Sálvame», Pantoja fue más clara imposible con respecto a su hija, flamante concursante de «GH VIP». «Mi hija se fue de casa antes de los 18 años, pero la perdí antes. En concreto, cuando se escapó de mi casa con 14 años», expresó. «No acepto la vida que ha tomado y está con una persona que no es buena persona», continuó, ante la mirada incrédula de Carlota Corredera.

La cantante también tuvo momentos para hablar de la entrada de Chabelita a «Gran Hermano VIP». Y habló con rotundidad. «Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche. Y sé dónde está», señaló Pantoja, que fue invitada por el equipo del prograam a acudir a «Sálvame», pero lo declinó. «No hay ceros suficientes para que yo vaya allí. Tu jefe no tiene tanto dinero», espetó a Corredera.

El tono de las declaraciones de Pantoja desató una nueva llamada al programa de Telecinco. Esta vez, de Kiko Rivera, el otro hijo de Pantoja y que defendió a su hermana. «Mamá, por favor. Estoy en estado de "shock"», reconoció. Sin embargo, su madre siguió sin morderse la lengua. «Por favor, que esta gente tendrá que seguir con su programa. Cuelga, por favor», le aconsejó Rivera.

Las palabras de su hijo parecieron ablandar en primera instancia a la cantante. Rivera colgó y parecía que Pantoja haría lo mismo. Pero no fue así y la cantante cargó contra Chelo García Cortés y Jorge Javier Vázquez, así como contra la propia cadena. «Es un acoso. Una persona no puede vivir constantemente acosada. Tenemos muchos problemas que no tenéis valor ni de nombrar. Y en esta misma cadena».

Tras ello y después de invitar a Corredera a su casa de Cantora, la finca que la cantante posee en Cádiz, Pantoja se despidió llorando a lágrima viva de «Sálvame». Tras una hora de entrevista telefónica, el plató del programa despidió en pie a la madre de Isa Pantoja y Kiko Rivera.