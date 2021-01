Domingo Deluxe Kiko Rivera da un ultimátum de 24 horas a su madre Exige saber que han hecho ella y su tío Agustín con los poderes a su nombre, que revocó el miércoles Lleva cien días sin hablar con su progenitora: «Yo no la voy a llamar. Ya no busco ni el perdón, busco la explicación»

«Kiko busca justicia. Saber lo que ha pasado con casi 3 millones de euros que podrían ser suyos», así ha arrancado el «Sábado Deluxe» que se está emitiendo hoy domingo.

Kiko Rivera es «ese» para la protagonista de «Yo soy esa». Como «ese» se refiere Isabel Pantoja al artista antes conocido como Paquirrín. A su hijo.

Así está: destrozado

«Por dentro estoy destrozado. Estoy muy mal», dijo de entrada.

«¿Qué sientes hacia ella?», preguntó Jorge Javier Vázquez (JJ). «Cada día estoy más alejado de mi madre. Y muy triste».

Hace cien días –lo recordó un marcador actualizado en la pantalla– que madre e hijo no se hablan. Aquella conversación la escuchó media España, porque tuvo como marco un «Sábado Deluxe» del pasado octubre. «Estoy en el subsuelo, en el puñetero subsuelo», reveló entonces el hijo de la tonadillera y Paquirri. Estaba confesando su depresión. La madre llamó en directo para consolarlo. «Esa llamada me sentó como una patada en el culo», recordó. Lo que le dolió fue más bien lo que pasó después de esa llamada. Que su madre no fue a verlo. No se acercó a él.

JJ preguntó a Kiko Rivera si aquel día fue «cuando se rompió todo». Respondió que no, que fue el 2 de agosto, «cuando me encontré lo que me encontré». Fue cuando halló la habitación secreta de Cantora.

Aquella noche en el «Sábado Deluxe» fue, en definitiva, la última vez que madre e hijo hablaron. «El día que murió mi suegro pensé que se iba a poner en contacto conmigo». No lo hizo. Y después llegaron aquellos tres especiales, bajo el título «Cantora, la herencia envenenada», en los que Kiko Rivera se despachó a gusto, especialmente en el primero a preguntas de JJ.

Él no va a tomar la iniciativa. «Yo no la voy a llamar. Ya no busco ni el perdón, busco la explicación». «Yo no quiero que se solucione. Quiero que me explique. Y una vez que me explique, ya se verá», añadió. Aunque, de entrada, ve muy lejana una reconciliación: «Yo no quiero una persona así en mi vida».

Sin arrepentimiento

No se arrepiente de nada de lo que ha dicho en los últimos cien días. «Mi madre como artista es la número 1, maravillosa, pero, a veces, como persona...». Los temas que surgieron de aquello (como si su madre estaba enamorada o no de su padre) sí que no le gustaron nada.

De hecho, durante la entrevista siguió echando más leña al fuego. «Entiendo que haya acabado sola», fue una de sus frases más contundentes. Cuando dice «sola» se refiere a sin pareja, puesto que la Pantoja mantiene cerca a su hermano y a las fans. «Es muy prepotente, es muy déspota», dijo de ella en otro momento. «No siempre fue así. Era buena, divertida», añoró.

Con complejo de Edipo

«Estaba cegado. Yo incluso estaba enamorado de la figura materna. Creo que tiene un nombre. Complejo de Edipo o algo así», reconoció.

Confesó que había visto cosas raras, que incluso cegado como estaba le llamaban la atención.«Llegan fanáticas de mi madre a Cantora y las pone a trabajar. A limpiar». Eso le sorprendía. También que su tío Agustín, cuando quería agua, la pidiese, y no se levantase a por ella. «Una vez mandaron a mis amigos a por agua», recordó, y él dijo que no estaban allí de sirvientes.

Entre las fans que le quedan a la Pantoja destaca un grupo que se dedica a acosar a Kiko Rivera, según el testimonio de éste. El protagonista del «Sábado Deluxe» se refirió a ellas como «el ejército Pantoja», que comparó con los «300» de la famosa película. Los mensajes que dicen que le mandan son tremendos. «Muérete» o «que se mueran tus hijas» son los dos de los ejemplos que puso.

Ultimátum

«El miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre», avanzó.

«Tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, por donde quieras. Y si no es así, voy a tener que tomar las medidas para que rindan cuentas de todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre. Y es algo que me cuesta muchísimo», informó.

Dado que su madre tiene antecedentes penales, ha consultado con sus abogados antes de dar este paso. Porque no quiere que acabe en la cárcel. «Por el tiempo transcurrido, la mayoría de los problemas pueden haber prescrito», detalló.

Después entró en pormenores económicos: «Tendrán que rendir cuentas mi tío Agustín y mi madre de todo lo que han hecho. Si han pedido 1,2 millones de euros a mi nombre, me van a tener que decir dónde está ese dinero».

La presunta xenofobia de la Pantoja con su hija

Kiko Rivera contó que en alguna ocasión ha sido impulsado por su madre a ir a un plató de televisión a ir a hablar mal de su hermana,Isa Pantoja (antaño conocida como Chabelita).

En concreto, hizo referencia a un episodio que arrancó una madrugada con una llamada telefónica de su progenitora. Le dice que no aguanta más, «que se iba a quitar la vida». La hija díscola la tiene harta. Le pide un favor: «Que buscara un abogado para que le quitara los apellidos a la hija». Él la calma, le intenta quitar la idea de la cabeza. Pero ella le pide que vaya a la tele «a muerte» a hablar de su hermana. Kiko cumple. Después de aquello, su madre lo felicita: «¡Muy bien, hijo!». A posteriori le ha pedido perdón a Isa P. por aquel episodio.

No fue un caso aislado. «En varias ocasiones intentó quitarle los apellidos».

Pero lo más grave respecto a Chabelita no fue eso. fue lo que contó después. Que había escuchado comentarios xenófobos de su madre y de su tío respecto a su hermana. No quiso decir cuál fue la expresión exacta que ambos emplearon: «Es muy despectivo». Tanto que él pensó: «Me quito de aquí».

Su madre cobró la exclusiva de su boda

«Solo se mueve por dinero», dijo de su madre. En esta línea, recordó un revelador episodio, el día en que le anunció que se iba a casar. «Mi madre me dice que si no cobra ella la exclusiva no viene», reveló.

«Me da una pena terrible por ella. Yo no voy a hacer negocio de algo que no es mío», lamentó Kiko Rivera en una entrevista repleta de titulares.

Enclaustrada en Cantora

Trazó una imagen de su madre como la de una señora sesentona encerrada en Cantora y que vive del recuerdo de su glorioso ayer. Pasa mucho tiempo en sus aposentos, y, cuando la visitan, le pone a sus invitados actuaciones que hay en el You Tube: «Constantemente se pone vídeos de ella cantando». «Tiene un problema de coco», concluyó su hijo.

A juicio de Kiko, uno de los grandes problemas que tiene su madre es que Agustín Pantoja le lleva las contrataciones: «Mi tío se encarga de gestionar la carrera de mi madre y así le va». «Mi madre no acepta que su momento ha pasado», afirmó. Cree que tendría que bajarse el caché y adaptarse a su posición actual en el mercado. No ayuda tampoco que la tonadillera no esté tan volcada como antaño en su profesión: «Con el paso de los años le ha perdido gusto a lo que hacía».