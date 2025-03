«Pensé en cantar desnuda»: Lali Espósito cuenta el 'calvario' que sufrió antes de actuar en la final del Mundial

El 13 de enero llega a Netflix la tercera y última temporada de 'Sky Rojo'. En los nuevos capítulos de la exitosa ficción española de los creadores de 'La casa de papel' , Coral ( Verónica Sánchez ), Wendy ( Lali Espósito ) y Gina ( Yany Prado ) intentarán empezar una nueva vida tras conseguir huir de Romeo, el malvado proxeneta interpretado por Asier Etxeandia. Este martes 10 'El Hormiguero' recibió a Lali y a Miguel Ángel Silvestre para presentar la nueva entrega de la serie.

Silvestre da vida a Moisés, un sicario que persigue a las chicas y que, salvando las distancias, puede recordar al Duque de 'Sin tetas no hay paraíso'. «Es un personaje detestable en realidad, pero no me cae mal del todo porque en algún lugar fue también víctima de muchas mentiras. La peor de ellas es la que él se cuenta a sí mismo», reflexionó el actor, que adelantó que «esta tercera temporada habla de la gran venganza y de la justicia divina».

«Lo interesante de 'Sky Rojo' es que existe un bando de buenos y malos, pero muestra las luces y sombras de todos . Nadie puede empatizar con un proxeneta, sin embargo todos los personajes son ultra humanos. Hasta el más malo. Eso la vuelve muy especial», intervino su compañera.

Lali, estrella en Qatar

Pablo Motos tenía preparado otro tema importante que tratar con la colaboradora de 'El Hormiguero' que nada tenía que ver con la serie. No todos los días el programa recibe a una artista que haya tenido el honor de cantar el himno de su país en la final de un Mundial. «Vine a alardear», comentó una emocionada Lali, que entró en plató envuelta en la bandera de Argentina. La actriz y cantante relató cómo recibió llena de nervios la llamada para actuar, solo 20 horas antes de salir al campo. «Fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando el mundial como una turista más».

La inseguridad la invadió, viéndose incapaz de hacerlo e incluso sintiendo que no tenía talento. Fueron sus amigos quienes la convencieron. Para colmo, no tenía modelito. «Fui corriendo a comprarme un vestido que ponerme, porque estaba en chandal. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina», prosiguió. Se probó opción tras opción, pero no se veía bien con nada. A las 22:00 de la noche, al borde de la desesperación, encontró por fin el vestido decisivo.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

Además, contó la artista, el tono del himno resultaba muy bajo para una mujer. «A las 23:00 estaba pidiendo que me hicieran una versión dos rangos por arriba».

Al día siguiente solo tenía una prueba antes de la actuación. «Cuando entré al campo a probar el himno, me pusieron el que no era. Casi me pierden», recordó entre risas Lal i, que apuntó que salió del camerino «rezando para que me pusieran el 'track' que era» ya que no pudo ensayar la versión correcta ni una sola vez. «Salí entregándome al destino. Pero salió todo bien, y Argentina ganó la Copa del Mundo ».