MasterChef Celebrity Josie salva el cutis, pero no las costillas El estilista fracasó capitaneando a su equipo, que cayó a la prueba de eliminación, donde Nicolás Coronado y Gonzalo Miró se quedaron a un tris de la eliminación La actriz Melani Olivares, segunda expulsada: «No he sabido cocinar», admitió

A Josie, el simpático estilista, le tocó la capitanía por bailar bien por Olivia Newton-John. Y después le tocó bailar con la más fea, que era un menú muy complicado, «con más trampas que la lycra», en sus propias palabras. El madrileño, que está acaparando más minutos de «MasterChef Celebrity» que los que sumaba antaño Perico Delgado cuando las cuestas se empinaban en el Tour, fracasó como líder en la prueba de exteriores y arrastró a su equipo, enterito, a la prueba de eliminación. En ella, Nicolás Coronado y Gonzalo Miró, que en el primer programa apuntaban a favoritos, a punto estuvieron de irse para casa. Los salvó que la actriz Melani Olivares lo hizo aún peor. Y fue ella la que tuvo que hacer la maleta. Eso ocurrió a las 01.11 horas, es decir, 49 minutos antes que en el primer programa, cuya larga extensión provocó críticas en las redes sociales por la imposibilidad de conjugar la vida laboral y personal con la «televisiva».

Celia Villalobos y los chorizos

La noche arrancó con una prueba por parejas. Éstas fueron: Celia Villalobos y Gonzalo Miró; Laura Sánchez y Jesús Castro; Lucía Dominguín y Raquel Meroño; Flo y Raquel Sánchez Silva; Josie y Ainhoa Arteta; Melani Olivares y La Terremoto de Alcorcón; Nicolás Coronado y Juanjo Ballesta. Como tras la primera expulsión, la de la semana pasada, los aspirantes eran impares, Perico Delgado se quedó como tantas veces subiendo un puerto –solo– y le tocó hacer dúo con el invitado, el humorista Carlos Latre.

El reto consistía en elaborar embutido y ejecutar un plato que lo emplease como base. Para ello disponían de 75 minutos.

A Celia Villalobos le pone nerviosa que Flo imite a Rajoy. ¿El motivo? «No quiero saber nada de la política. Nada de nada del verbo nada». En todo caso, se sobrepuso a esa tensión para centrarse en la cocina. Y le fue bien. Muy bien, de hecho. El dúo triunfador de esta primera prueba fue el que formó con Gonzalo Miró. Su plató lo bautizaron como «El silencio de los corderos», un chorizo picante con un sofrito trabajado. «Como veo tanto chorizo, hemos decidido hacer chorizo», explicó la ex política. Y estaba rico, rico. «Es un platazo», elogió Jordi Cruz.

Los siguientes, para el buen gusto de los jueces, fueron Lucía Dominguín y Raquel Meroño, y Nicolás Coronado y Juanjo Ballesta. La primera pareja supo además remontar una situación difícil, pues se armaron un lío y se olvidaron del ingrediente principal, la tripa, así que tuvieron que improvisar lo que denominaron un «Risotto en carne viva», una salchicha sin piel. La segunda pareja triunfó con su «Longaniza a la miel con nido de piñones y Pedro Ximénez».

Los peores fueron, por este orden, Flo y Raquel Sánchez Silva (hicieron «un collage», en palabras del chef Pepe); Melani Olivares y La Terremoto de Alcorcón («La Terre» lanzó un chorizo por los aires a Melanie, y Samantha les recordó que la comida no es para jugar; mientras, Pepe lamentó que presentasen «comida para gatos»); y Laura Sánchez y Jesús Castro (propuesta seca y muy sosa).

Apretón en el autocine

En estos tiempos de coronavirus ha resurgido la asistencia a los autocines. Es el caso del Madrid Race, el más grande de Europa, escenario de la prueba de exteriores. Los aspirantes tuvieron que elaborar menús americanos «take away». Dispusieron de 120 minutos para cocinar para 75 comensales. Por los fogones apareció Michael, el norteamericano que este año concursó en la edición «no celebrity» de «MasterChef».

Los ganadores de la primera prueba no capitanearon los equipos: Celia los formó y Gonzalo repartió los menús. El mando correspondió a Josie (equipo rojo) y Juanjo Ballesta (azul), que fueron los que mejor bailaron al son de «Grease».

Josie lideró a Raquel Sánchez Silva, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró, Ainhoa Arteta, Pedro Delgado, Melani Olivares y Raquel Meroño. Tuvieron que presentar ensalada César; costillas glaseadas con salsa barbacoa, y batido de plátano, cacahuete y yogur griego.

Ballesta dirigió a Flo, La Terremoto de Alcorcón, Celia Villalobos, Jesús Castro, Lucía Dominguín y Laura Sánchez. Cocinaron ensalada Waldorf; lobster roll con patatas asadas y crema agria; y cheesecake de postre. Pese al acelerado ritmo de trabajo, Lucía Dominguín tuvo tiempo de contarle a Celia Villalobos que a Picasso le encantaba el pollo con patatas.

A Josie se le vio más acelerado de lo normal –y ya es espídico normalmente– y muy contento con el papel de Gonzalo y Nicolás, a los que rebautizó como sus «columnas de Hércules». Eso fue antes de que el humo de la parrilla afectase a los ojos del hijo de Pilar Miró.

Se dice que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, y ése es exactamente el caso del otro capitán, Juanjo Ballesta. En la primer cocinado de exteriores pidió ir al baño, lo que le costó una bronca y el «no» de Jordi Cruz. En la segunda gala, y también al aire libre, se volvió a repetir la situación: «Me estoy meando, y no sé si algo más. Tardo un minuto». «Tienes un problema», le dijo Pepe, pero sin hacer sangre, pues reconoció que a él le ha pasado lo mismo en alguna ocasión.

Hablando de «cagadas», fue grande la del equipo rojo. Quemaron la crema de limón –la tuvieron que repetir– y la carne. «Con la costilla te tienes que ir al dentista después», juzgó una comensal. «Parece bacon», sentenció Jordi Cruz entre el olor a chamusquina.

Buena parte de la culpa del carbonizado fracaso se la llevó Josie, que actuó como «un pollo sin cabeza», «mariposeando», según definición del siempre exigente Jordi Cruz. Aceptó todas las críticas con buena cara hasta que se le reprochó precisamente que lucía buena cara pese al trabajo, que no se le veía ni sudado siquiera: «Cómo no voy a tener el cutis perfecto si ayer me dieron un masaje japonés de dos horas», replicó entre carcajadas de todos, chefs incluidos. En resumen: salvó el cutis, pero no las costillas, que era lo que tenía que salvar si no quería conducir a su equipo a la prueba final de eliminación.

MasterChef es la mili que no he hecho Josie , Estilista

La victoria fue, claro, para el conjunto azul, que se ganó el billete a ver la prueba final desde la galería. La satisfacción resultó doble para Juanjo Ballesta, elegido mejor concursante de la prueba pese a sus apuros intestinales. El que fue «El Bola» supo mandar con criterio y efectividad.

El reto final

Así que a la prueba de eliminación cayeron, como elementos del fracasado equipo rojo, Josie, Raquel Sánchez Silva, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró, Ainhoa Arteta, Pedro Delgado, Melani Olivares y Raquel Meroño.

La prueba consistió en arreglar a unos guisos que estaban a medio cocinar. Juanjo Ballesta eligió qué aspirantes remediaban cada plato. Esta fue la «comanda»: Nicolás Coronado, Pedro Delgado y Melani Olivares tuvieron que lidiar con un guiso de pollo crudo; Josie, Raquel Sánchez Silva y Raquel Meroño con una caldereta de pescado sosa y con la cebolla quemada; y Gonzalo Miró y Ainhoa Arteta con un arroz duro en un caldo soso.

En medio del cocinado, a Juanjo Ballesta se le concedió el privilegio de salvar a dos de ellos, Dudó. Como si presintiese el desenlace, pensó en usar ese comodín para librar a Melani de un posible adiós. Pero finalmente –y como les pasó a los padres de la Constitución con los estados de autonomías– optó por el arroz para todos y renunció a ello. «No salvo a nadie. Que pierda el peor y ya está».

Pedro Delgado superó esta etapa final con dos crepes «sui generis», Nicolás Coronado hizo un plato desordenado y simplemente comestible, y Melani Olivares elaboró una masa sin mucho sabor.

Raquel Meroño dio un sabroso giro de sabor a su caldereta, al igual que Raquel Sánchez Silva, si bien al plato de ésta le faltó sal y pimienta. Josie –que se rebozó en harina a propósito para que los jueces no le dijesen que lucía impecable tras el cocinado y acabó como Al Pacino en «Scarface»– elaboró las primeras croquetas de su vida y le salieron como si hubiese hecho previamente centenares de ellas.

Ainhoa Arteta transformó el arroz duro en sabrosas croquetas crujientes siguiendo una receta de su madre (se emocionó al recordarla), mientras Gonzalo Miró, que partía de los mismos elementos, diseñó un plato titulado «Con la muerte en los salones» que lo dejó exactamente en esa situación. «La costilla no te la puedes comer», criticó Pepe Rodríguez. «Felicidades, has acertado. Estás con la muerte en los talones», sentenció Jordi Cruz. A Ainhoa, Josie y Perico los felicitó, pero sin segundas, porque fueron los mejores de la prueba. En un segundo escalón quedaron las raqueles.

Así pues, la expulsión quedó entre Nicolás Coronado y Gonzalo Miró, los dos que empezaron con más fuerza el programa la semana pasada y se auparon a favoritos, y Melani Olivares. Y fue ella la que no logró superar el corte. «No he sabido cocinar», admitió la actriz.