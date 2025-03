Chikilicuatre iguala lo de Eurovisión

«Esa crema de aceitunas y nata no sabía ni a aceitunas ni a nata». El juicio del chef P epe Rodríguez sobre el último plato presentado por David Fernández fue severo. Pero el aludido, el actor que llevó a Chikilicuatre a Eurovisión, asintió. «Se ha hecho justicia. Soy el que peor cocina de todos y soy el primero que me voy». Curiosamente, al ser el primer eliminado, ha acabado decimosexto en «MasterChef Celebrity 5» , y ese es exactamente el mismo puesto que logró en Eurovisión 2008 , si bien en el concurso musical participaron 25.

Fue una noche donde gente a la que nunca habíamos visto llorar rompió a hacerlo. Primero le pasó a la ex política Celia Villalobos . Después, a David Fernández . «Éste no es mi hábitat natural. Tengo que aprender a manejar esta tensión. No te sale nada», confesó al chef Pepe una vez eliminado. Y se echó a llorar. «No me había pasado esto en la tele», confesó. Antes de irse, dejó una frase que, en el futuro, unida a unas cuantas similares, le podría valer el premio Espasa de poesía: «Lo importante no es que pierdas o que ganes, es que no pierdas las ganas».

Un entrante complicado

El concurso se abrió con una prueba en la que cocinaron todos con el mismo ingrediente: un bonito, que hubo que trocear en 16 partes . Se les dio una hora para ejecutar un plato. Cuando quedaba algo menos de 30 minutos, les pidieron que hiciesen un segundo plato con los restos que quedaban de la pieza. Ya se sabe que en «MasterChef» son enemigos del desperdicio alimentario así que del bonito no quedó nada... salvo el que el actor Jesús Castro osó tirar a la papelera, lo que dejó consternados a los chefs. De hecho, Jordi Cruz le pilló la matrícula, y se picaron cuando juzgó sus pésimos platos.

En esa primera prueba se revelaron dos favoritos que iban de tapados, el periodista deportivo Gonzalo Miró y el modelo Nicolás Coronado . El primero dijo a todos que no había cocinado nunca, si bien en un momento de la noche se le escapó que llevaba quince días dándole duro. El otro aseguró que lo suyo era la cocina de supervivencia. Fuese como fuese en el pasado lejano, lo que está claro es que antes de ir a «MasterChef» ambos se pusieron las pilas.

Gonzalo presentó dos platós de nombre cinematográfico en claro homenaje a su madre: «El último samurai» , en el que usó por primera vez el cuchillo japonés, y «Kill Bill» , donde jugó con trozos de bonito cortados a diferentes tamaños. Pepe Rodríguez fue claro cuando vio los platos: «La estética es de alguien que cocina o visita restaurantes». «Le habéis visto el plumero, ¿no?», replicó La Terremoto de Alcorcón . «El enemigo a batir ha aparecido ya», añadió el chef de Illescas. «Uy, qué tirria le voy a pillar yo al Gonzalo éste», exclamó la soprano Ainhoa Arteta .

«Es que nadie se lo va a creer, pero yo no he cocinado en mi vida. Es una realidad palmaria», se defendió el periodista, al que ni sus compañeros ni los miembros del jurado creen.

Se las prometía muy felices, pero apareció Nicolás Coronado , también en plan modesto. «Cocino de supervivencia, porque vivo solo», aseguró en el vídeo de presentación. Pero después presentó, con gran prosa además, dos platos que tendrían sentido allá por el séptimo programa, pero que dejaron pasmados a todos al tratarse del primero. «Está todo bien, con un discurso depurado y potentón», elogió Jordi Cruz . «De sabor, increíble», exaltó el oro olímpico, y ganador de «MasterChef Celebrity 2» Saúl Craviotto . «Tus platos están muy buenos», cerró la chef Samanha Vallejo-Nágera .

El jurado se reunió después para decidir que los mejores platos los habían presentado la expolítica Celia Villalobos , la vedette La Terremoto de Alcorcón , el estilista Josie , Nicolás y Gonzalo . Estos dos últimos fueron señalados como los mejores, y el del hijo de José Coronado –que tuvo una fugaz aparición en vídeo, lanzando un «frisbee»– se eligió como el mejor. Había un premio de 4.000 euros a donar a una oenegé por parte del vencedor, y el modelo optó por Ayuda en Acción .

Apretón en Jaén

Siguiente estación, Jaén . Su castillo, en concreto, sede de la prueba de exteriores. Se trataba de cocinar 400 raciones en 150 minutos para 100 comensales . Cifras mareantes. El equipo azul , capitaneado por Nicolás Coronado , tuvo que hacer asadillo de pimientos con huevos poché y perdiz en escabeche. El rojo , liderado por Gonzalo Miró , trucha asada y buñuelos.

Lo más destacado de esta prueba, más allá de lo que ocurrió en los fogones, fue el fuerte carácter exhibido por la soprano Ainhoa Arteta («a mí todo el mundo me manda y estoy hasta los huevos», se quejó) y el apuro que pasó el actor Juan José Ballesta , cuando se le formó una bola más abajo del estómago y pidió ir al baño. Jordi Cruz no tuvo perdón y el actor tuvo que aguantarse el apretón.

La prueba en sí no tuvo mucha chicha culinaria porque la diferencia entre uno y otro equipo fue abismal. De hecho, la suerte estaba echada desde el mismo momento en que los azules quemaron las perdices . «El 90% no se las han comido», reprochó Samantha .

Por una vez, Celia Villalobos querían que ganasen los rojos . Y así fue.

El equipo rojo es el ganador de la prueba de hoy 🟥🏅



Uno de los componentes del equipo azul será expulsado esta noche 😨



⭕ https://t.co/0dOWkgYltR #MCCelebrity pic.twitter.com/eot9Fu7fBz — RTVE (@rtve) September 15, 2020

El reto final

De este modo, todo el equipo azul cayó, de entrada, a la prueba de eliminación. Lo formaban la modelo Laura Sánchez , Juan José Ballesta , el exciclista Perico Delgado , la actriz Melanie Olivares , la vedette La Terremoto de Alcorcón , la empresaria Lucía Dominguín , el actor David Fernández (Chikilicuatre) y el capitán Nicolás Coronado . Dos se salvaron porque les pusieron 55 productos alimenticios delante, guardados en unas neveras, y se les retó a que identificasen el máximo número posible para librarse del reto final. Melanie y «La Terre» , como le llaman en el programa, fueron las más acertadas.

Los que no subieron a la galería tuvieron que cocinar con los productos que habían acertado más unos básicos (tomates, pimientos, cebollas, etc). Nicolás Coronado se tuvo que conformar con estos últimos, puesto que ni uno de los productos de la nevera acertó. Hizo no solo un plató, sino dos: un «Flan de huevo con manzana caramelizado» y un «Humilde arroz de posguerra». Y estaban ricos. Sorteó el adiós, como lo hizo Perico Delgado con su «Arroz al Anglirú», alto como el mítico puerto asturiano. La modelo Laura Sánchez hizo una tortita mexicana «con muchos defectos y mucho trabajo», valoró Samantha . Juan José Ballesta acertó con sus pimientos rellenos, que estaban buenos y Lucía Dominguín fracasó con su desacertada milhoja («he tocado fondo», dijo). Pero le salvó que otro aspirante lo hizo peor.

El que se la pegó fue David Fernández . Intentó hacer una crema de aceitunas, que fue uno de los ingredientes que le tocaron en suerte, y no le salió: «60 minutos, y hay un huevo cocido», clamó Pepe . Y el que fue nuestro representante eurovisivo acabó colgando el delantal, como en su día tuvo que colgar la guitarrilla aquella de juguete.

David Fernández se convierte en el primer expulsado de la quinta edición de #MCCelebrity. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/lz9ZdZu4Uq — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2020