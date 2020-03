El día más amargo de María Teresa Campos en Telecinco: «Me fui sin quererme ir»

Actualizado 03/03/2020 a las 15:07

«Hoy no podía faltar aquí María Teresa Campos». Así ha presentado Ana Rosa Quintana a la «reina de las mañanas» de la televisión durante la década de los noventa y principio de los 2000. Este reencuentro se ha producido este martes 3 de marzo con motivo del 30 aniversario de Telecinco. «Tengo recuerdo del último día que estuve aquí...», ha confesado la que fuera presentadora de «Día a día», el formato matinal que el principal canal de Mediaset emitió entre 1996 y 2004.

«Siempre digo que me fui sin quererme ir; las cosas sucedieron de una manera... que me fui», continuó Campos en alusión a su polémico fichaje por Antena 3 tras ocho años en Telecinco.

«¿Qué te quedó pendiente?», le preguntó Quintana a una Campos que matizó sus palabras: «Yo te dije que no quería irme; quizás porque yo no he cogido las riendas de mi vida y me han asustado los negocios; a mí se me ofreció quedarme con la producción... y yo era incapaz de hacerle eso a la persona con la que llevaba trabajando toda la vida [en alusión a su representante]». «¡Pues hiciste mal!», le reprochó la conductora de «El programa de AR».

Pullas a Jesús Hermida y Felipe González

Campos recordó de «Día a día» la sección «El Tendedero» con Rocío Carrasco («Nos reíamos mucho; un día le dije que me gustaba la Jurado y ella, "¡pues a mí me gusta más la Pantoja!"») y a su compañero Paco Valladares, que murió en 2012.

Pero si hay un hito que destacó fue incorporar el debate político a un programa matinal tras la negativa de la televisión pública: «Yo dije en TVE "Me gustaría hacer un debate político al final, con gente de partidos y periodistas". Me dijeron "Ay, María Teresa, ¿vas a estropear el programa bonito que tienes?". Aquí me dijeron que hiciera lo que quiera».

María Teresa Campos en «El programa de Ana Rosa» - Telecinco

También se le preguntó si querría entrevistar a Felipe González: «Ahora como está muy raro, ¡me da igual!». También aprovechó para «atacar» a su padrino en TVE Jesús Hermida: «Cuando yo empiezo a hacer el programa, el empezó a decir que hacía el programa de las marujas».

Campos criticó que solo se empleara el término «marujas» con programas presentados por mujeres y no hombres como Hermida. «Ese término es despectivo a la mujer que está en casa, en vez de reconocerle su trabajo; yo nunca he hecho el programa poniendo sexo a los espectadores», defendió con humor.

Su regreso a la pequeña pantalla

Aunque la malagueña se ha prodigado últimamente por televisión (tanto en Telecinco como en Movistar+), le reveló a Joaquín Prat estar pendiente de dos proyectos esta misma semana. «Llega un momento en el que uno hace lo que le gusta o retirarse. Yo no me retiro porque a mí me llena la vida tener algo que hacer; desde los 15 años he estado trabajando. Me veo sentada en un sillón y, aunque no salga, ¡me da el coronavirus!», explicó entre bromas la madre de Terelu Campos.