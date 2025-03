Guerra abierta en la familia de Ortega Cano

La paz nunca dura en exceso. Como los Pantoja, el clan Jurado se dinamita cuando la matriarca no está, al menos, cerca. Después de un tiempo sin rivalidades entre la dinastía de «la más grande» , sobre todo a cuenta del distanciamiento de su hija Rocío Carrasco, alejada de toda la familia desde hace años, las aguas han vuelto a su cauce...

O están a punto de hacerlo, a juzgar por el cisma que ha provocado un silencio de Ana María Aldón en Supervivientes . Para una mujer a la que le gusta tanto hablar, eso es decir mucho. Y es que, durante un enfrentamiento entre Rocío Flores y el polémico Antonio Pavón, la mujer de Ortega Cano no intervino para defender a su nietastra.

Un gesto que no gustó a los compañeros de la nieta de Rocío Jurado en Superviventes , que criticarlon la indiferencia de Ana María Aldón junto a la concursante. «Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara . Es su concurso», admitió Rocío Flores, algo despechada.

« Ha puesto a Ana María en mi contra . Me dijo que mira si era mentirosa que Ana María no se había puesto de mi parte. Ella le tiene por las nubes. El que tiene doble cara es él. Él sabe la vida de cada uno de nosotros, de 'pe a pa», le dijo la concursante de Supervivientes a sus compañeros de habitación .

Ambas hablaron en privado antes de ser evacuadas de la isla de Supervivientes, pero parece que no llegaron a ningún acuerdo . «Sé que lo que quiere este señor [Pavón] es que España se crea que soy un diablo. Y no, soy como soy. Estoy hasta las narices de que este señor actúe así. Y sabiendo además cosas de mi familia. ¿Y del tonteo que trae contigo hablamos? ¿Hablamos de eso? ¿Lo ponemos todo sobre la mesa? Yo sé de lo que hablo», se desahogó, entre lágrimas, Rocío Flores. Unas palabras que no le hicieron mucha gracia a Ana María Aldón: «¿Qué tonteo?» .

La tensión continuó en el plató de Supervivientes, donde gracias a la presencia de Antonio David y Rosa de Benito trascendió la reacción del propio Ortega Cano sobre la política de no intervención de su mujer.

«El momento de la Palapa fue muy duro para Rocío. Todos los compañeros están confirmando una realidad: que Ana María debería de haber mostrado cierta benevolencia con ella. Cuando Yiya sale a Playa Desvalida, Ana María se despide como si fuese su íntima amiga», criticó en el plató de Supervivientes Antonio David Flores , que se hizo eco de la opinión del torero: «He hablado con Jose y dice que no entiende el comportamiento de Ana María» .

Se calló parte del mensaje para no perjudicar a su hija, pero para eso estaba invitada al debate de Supervivientes Rosa de Benito, que desveló que a Ortega Cano tampoco le gustó que Rocío Flores insinuase que a su mujer tenía algún interés .