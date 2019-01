Actualizado 29/01/2019 a las 00:30

Las audiciones a ciegas de «La Voz» regresaron este lunes a las noches de Antena 3 y lo hicieron por todo lo alto desde el principio de la gala. Y es que el concurso que presenta Eva González arrancó con la actuación de la joven Auba Estela Murillo, una chica de 18 años y natural de Mallorca que fascinó a los «coaches» del programa: Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco.

La chica se presentó a las audiciones del formato de Antena 3 tras un año que ha sido especialmente malo para ella, pues en él le ha sido diagnosticada una grave enfermedad del sistema nervioso. «Pensaba que iba a ser el mejor año de mi vida. Cumplir los 18... ¡buah! Y de repente, empecé a notar como un hormigueo en la cara... que acabó siendo esclerosis», señaló la joven ante las cámaras de «La Voz». «Al principio, no quieres creértelo. No quieres pensar en tener una enfermedad para toda la vida. Dejé la música de lado y todo lo que me gusta», expresó la chica.

Sin embargo, su actitud cambió repentinamente. «Un día pensé que no podía estar todo el tiempo comiéndome la cabeza y pensando en lo que pasaría y lo que no. Decidí retomar el tocar la guitarra y cantar en casa. Habían sido momentos muy malos y cantar era lo único que me daba un poco de confort. La música ha sido mi salvavidas», confesó, antes de subirse al escenario de «La Voz» para interpretar «Con las ganas», de Zahara.

Micrófono en mano, la joven bordó la actuación. Le puso mucha emoción y sentimiento y apenas unos segundos después de que arrancase a cantar, se dio la vuelta Pablo López. Instantes después le siguió Luis Fonsi, que además «bloqueó» a Antonio Orozco para impedir que se girase. El cantante catalán lo lamentó, aunque no dudó en aplaudir a la joven desde su asiento mientras esta seguía cantando. «¡Qué maravilla!», gritó Orozco.

«Yo no me he girado, pero qué voz más dulce tienes y qué bonito has cantado», reconoció tras la canción Paulina Rubio. «Eres única», le dijo Orozco. La elección de la joven, cuya voz en redes sociales fue comparada con la de Aitana Ocaña, estaba entre López y Fonsi. No lo tuvo muy complicado. «Hay uno de vosotros que me llena mucho y que solo con tocar una tecla del piano me toca el corazón», dijo Auba.

Tras su comentario, Fonsi se indignó y acudió a sentarse entre el público, a modo de broma. «Eres maravillosa», le dijo López a Auba. La joven quiso ir a consolar a Fonsi, que aplaudió su gesto. «Qué linda eres. Estoy feliz, porque estás con un gran “coach” y al final del día, lo que queremos es que lo pases bien y que dejes huella», le dijo por su parte el cantante portorriqueño. «No pensaba nunca que pudiera llegar hasta aquí. ¡Es que no me lo creo!», confesó Auba, emocionada.

En Twitter, la propia Zahara aplaudió la versión que Auba hizo de «Con las ganas». «Jo, qué bonita», opinó la cantante de Úbeda sobre la interpretación de la joven de «La Voz», que desde ya engrosa el equipo de Pablo López.