Actualizado 03/10/2019 a las 11:52

Ya se sabe que en «MasterChef Celebrity» los cuchillos están siempre afilados, y no solo para cortar filetes. Los famosos que ocupan las cocinas de la cadena pública se preparan a conciencia para formar parte de un programa con el que muchos sueñan desde el sofá de su casa, como fue el caso de una de las últimas expulsadas, Marta Torné, que ansiaba incorporarse al elenco de cocineros de este año aunque su paso por el programa no haya sido el más acertado. La competencia es dura y, en el casting de este año, hay rostros competitivos que ya han dado muestras de que no cederán un ápice en su carrera por el delantal blanco. Uno de ellos es el de Vicky Martín Berrocal, quien ya mostró anteriormente su carácter durante un altercado con El Sevilla (ya expulsado) y que durante el programa de anoche también jugó sus cartas para posicionarse por encima de una de sus compañeras.

Durante la primera prueba, los concursantes se organizaron en dúos para llevar a cabo diferentes elaboraciones. Vicky Martín Berrocal concursó junto a la actriz Ana Milán cocinando un complejo postre cuyo resultado no estuvo a la altura. Durante el veredicto del jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez observaron con detenimiento los postres de las concursantes y llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos cumplía los requisitos para alzarse con el triunfo en la prueba. Llamó la atención, sin embargo, que la diseñadora pusiera de relieve ante el jurado los fallos de Ana Milán, quien introdujo una gelatina en su bizocho que no llegó a deshacerse.

El detalle, del todo innecesario ya que los jueces ya habían emitido su veredicto, no gustó a la actriz, quien no dudó en llorar ante su impotencia. También el jurado, en su valoración final, destacó la falta de compañerismo. «No hemos visto respeto por el trabajo de vuestros compañeros», dijo Pepe Rodríguez.El actor Félix Gómez valoró también el comportamiento de su compañera: «es sucio».

Hay que recordar que la semana anterior la diseñadora andaluza ya fue protagonista de un altercado similar con El Sevilla. En la prueba por equipos, la cantante sacó de quicio al líder de «Mojinos Escozíos», quien se derrumbó y fue reprendido por su actitud.