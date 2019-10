Actualizado 17/10/2019 a las 09:42

Si participas en «MasterChef» y Jordi Cruz te mira fíjamente sin mediar palabra, échate a temblar. La sexta entrega de «MasterChef Celebrity», emitida este miércoles en Televisión Española, estuvo marcada, sin duda, por la bronca del laureado chef a Vicky Martín Berrocal, la concursante que más juego está dando en el programa de la cadena pública, y no precisamente por su dominio de la cocina.

La diseñadora, sabedora que de cocina controla lo justo, ha optado por hacer un concurso en el que la polémica domine la conversación. Así lo ha demostrado Berrocal a base de enfrentamientos, primero con El Sevilla, después con Ana Milán y esta semana con Jordi Cruz. Ya en los primeros segundos del programa de anoche la concursante apuntaba maneras. Se presentó en las cocinas ataviada con una mantilla negra en señal de duelo por la ausencia de Los Chunguitos. Los Salazar, todo hay que decirlo, cocinaban mal pero hacían gracia, algo que Vicky Martín Berrocal no consigue ni aunque lo intente de la forma más descarada.

En la primera prueba, en la que los concursantes debían presentar elaboraciones a base de cítricos, la diseñadora se quedó totalmente bloqueada. «No sé qué hacer, no puedo hacer nada», repetía una y otra vez. En lugar de abandonar la negatividad y pensar en un plato que salvara la situación, Berrocal decidió quejarse, entorpecer la labor de sus compañeros y, cómo no, comer. «Dice que está a dieta pero se la salta en cuanto entra en la cocina», afirmó Samantha Vallejo-Nájera.

En la prueba, los concursantes tuvieron también que preparar torreznos para que los jueces disfrutaran de un aperitivo durante la espera. Tampoco ahí Vicky Martín Berrocal estuvo a la altura. «Esto es una guarrada», espetó Jordi Cruz. Totalmente bloqueada, Vicky Martín Berrocal recibió una y otra vez los consejos de sus compañeros, que instaron a la diseñadora a concentrarse para sacar adelante su plato.

Llegó el momento de las valoraciones y Vicky Martín Berrocal presentó su plato, pero se apresuró a pedir a los jueces que no lo probaran. La elaboración, por llamarlo de alguna manera, consistía en una mandarina con cáscara sobre la que la famosa había echado un poco de chocolate. «Podía haber pelado la mandarina», susurró la actriz Anabel Alonso atónita ante lo que estaba ocurriendo.

Si en otros momentos similares el jurado se había tomado las elaboraciones fallidas con cierto humor, no fue este el caso de Vicky Martín Berrocal. «No he sabido qué hacer, me he bloqueado. El plato no se puede comer porque no hay nada, lo siento. Mi cabeza no daba para más...». Cuando Samatha Vallejo-Nájera se dispuso a probar el plato, Berrocal le paró los pies: «No puede comerse, tiene cáscara», dijo. Ni corta ni perezosa, la diseñadora había dispuesto los ingredientes en el plato sin siquiera haberlos cocinado.

Llegó entonces el turno para Jordi Cruz, el jurado más implacable de «MasterChef Celebrity»: «Mira, te voy a poner en situación. Cállate un momentito. Siempre hemos dicho que las celebrities nunca recibiréis un trato singular por el hecho de ser famosos». En ese momento, Berrocal trató de explicarse pero el juez le paró los pies. «No me interesa nada lo que tengas que contar. No hay idea, no hay motivación... Esto es una ofensa terrible a mi oficio. Llevo tres pruebas mirándote, comer en una cocina está muy mal visto y lo haces, también te ríes... pero ya, hacer esto.. Sigue como hasta ahora y te prometo, como me llamo Jordi Cruz, que hoy te vas. Tienes dos oportunidades, aprovéchalas porque te prometo que te vas», zanjó el chef. La concursante no tuvo más remedio que reconocer su metedura de pata: «He presentado una mamarrachada. Yo suelo ser resolutiva pero, si me bloque, no me sacas de ahí», se justificó.

La noche de ayer se zanjó con Álex Adróver como octavo expulsado. Antes de aquello, Tamara Falcó no dudó en acusar a los jueces de presunto favoritismo hacia Anabel Alonso y Boris Izaguirre: «Se hacen llamar "Las Taradas", pero son "Las Enchufadas". Siempre que si hacen el mejor plato, que si son los mejores... ¡son unos enchufados!», espetó. «Quizá esta faceta mía se desconozca más, pero digo las cosas como las pienso», dijo Falcó.