Este jueves, Telecinco acogió la sexta gala de «Gran Hermano VIP», que terminó con Kiko Jiménez como nuevo expulsado del formato que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco. El exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa» fue superado en votos por el Maestro Joao y por tanto, terminó abandonando la casa de «GH VIP».

Su periplo en Guadalix ha estado repleto de sombras y apenas ha tenido luces, aunque en la casa desarrolló una intensa relación con Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros. Una «amistad especial», como ambos la bautizaron, pero que enervó especialmente a las parejas de ambos. Por un lado al propio Diego, que el pasado sábado en «Sábado Deluxe» anunció sus intenciones de abandonar temporalmente los platós de televisión. Y por el otro, a Sofía Suescun, pareja de Kiko y ganadora de «GH 16» y «Supervivientes 2018».

Para despedirle en «GH VIP», el programa quiso «premiar» a Kiko con la visita inesperada de Sofía, a la que no veía desde que accedió al «reality». La tensión era de lo más palpable desde que la joven llegó a la Sala de Expulsiones, en la que se encontraba Kiko tras ser derrotado por Joao. «¡Hola Sofía!», saludó el joven a su pareja, que fue tajante desde el principio. «Ah, que te sabes mi nombre...», comentó, nada más verle.

La conversación entre ambos fue de lo más tensa desde el inicio. «¿Qué es lo que sucede? Que no he dicho tu nombre las suficientes veces?», preguntó Kiko. «¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Por qué crees que te han echado?», cuestionó Sofía. «Bueno pues nada, ya está. Lo que yo me temía. Iba a venir a “Gran Hermano” para vivir una gran experiencia y me encuentro con que lo que tenía ya no lo tengo», manifestó Kiko en «GH VIP».

Aunque la joven seguía a lo suyo. «No, es que como soy un amor de verano, no sabes nada de mí ni de mi vida... tengo la sensación de que te has olvidado de mí. O bueno, quiero creer que en el momento en el que te metes en una cama bajo un mismo edredón con una persona [Estela] no estás pensando en mí», comentó, antes de recordar el momento que ella misma vivió con Logan en «Supervivientes», a pesar de que por entonces su pareja era Alejandro Albalá. «He estado en “Supervivientes” y me pasó. Entré con novio y me enamoré de otro chico, pero supe decirlo y admitirlo».

La justificación de Kiko

Kiko, entretanto, continuaba en sus trece. «¿Por tener una amiga como ha sido para mí Estela?», enfatizó, antes de acusar al programa de haber manipulado las imágenes de los momentos vividos entre ambos en Guadalix. «Sabes cómo es la televisión, que sacan lo que quieren». Pero sus explicaciones no convencían a Sofía. «En el momento en el que hay una atracción sexual, deja de haber una amistad. He estado defendiéndote desde el minuto uno. Esto [por la relación entre ambos] está destinado al fracaso por tus numerosas faltas de respeto. ¿Te parece poco meterte en una cama de otra persona, en el edredón y tener episodios de celos?», preguntó Sofía a su novio. «Yo te consideraba la mujer definitiva», contestó éste. «Pero me baso en los hechos. Y a mí me pasó lo mismo. Has sobrepasado la línea del respeto», replicó la joven. «Bueno, pero aquí hay cámaras las 24 horas. ¿Has visto algo? ¿Hemos hecho algo?», se volvió a defender Kiko.

En ese instante, Vázquez intervino para echar más leña al fuego. «Te voy a enseñar un vídeo con una lista de frases que has dicho dentro de la casa...», dijo el presentador, antes de que «Gran Hermano VIP» emitiera vídeos del joven durante la convivencia que no dejaban precisamente bien a Kiko. «Sofía fuera de aquí es un caramelito. Ella fuera puede encontrar a alguien, o yo dentro», llegó a decirle a Antonio David, en una charla entre ambos.

Tras la emisión de la pieza audiovisual, Kiko seguía justificando su actitud. «Yo lo tenía muy claro y sabía que al afrontar esta aventura, iba a haber cadáveres por el camino, sin yo quererlo. Con una bonita amistad no le he faltado el respeto a nadie. Entiendo a Sofía y yo quizá me sentiría igual en su lugar, pero es que yo no he visto nada así. Simplemente es una amistad. Yo no he tenido nunca una amiga y con Estela la tengo», prosiguió el ex de «Mujeres y hombres y viceversa». «Sofía dice que la miras como le mirabas a ella», apostilló Vázquez, que emitió un nuevo vídeo. Ahora, con imágenes de la joven hablando acerca del acercamiento entre Estela y Kiko. «Me da asco la situación y la persona de la que me he enamorado. Ya no quiero estar con él», se escucha a la joven espetar en la pieza.

Aunque Kiko no se movía de su postura. «Yo no me he olvidado de ti, estaba como loco porque me echaran. Otra cosa es que haya visto otra cosa, pero la realidad es esa. No sé ni para qué he venido aquí, al programa. Te echaba muchísimo de menos. Estaba deseando verte», continuó diciéndole a su pareja, que poco a poco fue cediendo. «Sabes que soy muy blanda, pero quiero que sepas que me ha dolido. Las noches sin comer, las mañanas sin comer... todo eso me lo he llevado yo. No puedo ni mirarte», expresó Sofía.

En ese instante, Kiko se la jugó y trató de reconducir la situación a su manera: acercándose a la joven y besándola, mientras el Súper de «GH VIP» le pedía que abandonara la Sala de Expulsiones pusiera rumbo al plató de Telecinco. Cuando se quedó sola, no obstante, Sofía seguía sin creerse a Kiko. «Sabía que iba a pasar esto: que le iba a ver y me iba a quedar en blanco. Pero no me convence», le dijo al Súper, para cerrar su reencuentro con Kiko en «Gran Hermano VIP».