Este miércoles «Sálvame Banana», el espacio que sustituye a «Pasapalabra» en Telecinco, se desplazó a Guadalix de la Sierra para entrevistar a Kiko Jiménez, uno de los nominados de GH VIP que esta misma noche podría abandonar la casa. Allí, Carlota Corredera interpeló al concursante sobre sus sensaciones ante la posibilidad de abandonar el concurso este jueves. «Me da pena irme tan temprano. Creo que aporto muchas cosas. Desde el primer momento me he prestado a todo, hay concursantes que se quedan en un segundo plano», dijo.

En opinión de Kiko Jiménez, su participación en el programa no es bien aceptada entre los espectadores debido a acontecimientos pasados, como su relación con Gloria Camila o sus últimos altercados legales. «Todo el mundo ha opinado, ha hablado sin conocerme y se ha creado una imagen que puede no ser la acertada», aseguró el joven.

El tronista explicó que Estela Grande es su gran apoyo en la casa. También mencionó a «El Cejas», aunque precisó que «se deja influenciar». De Mila Ximénez, el concursante mantuvo su argumentario habitual y afirmó que «está acostumbrada a que le bailen el agua». «Es muy buena gente, pero es difícil de llevar», matizó. «Cuando salga, espero encontrarme las cosas como las dejé. No sé si Sofía estará esperándome», dijo Kiko ante el posible lío que el espera fuera debido a su constante acercamiento a Estela Grande.

También Corredera habló con el Maestro Joao, el otro nominado que esta noche podría abandonar Guadalix. Durante la charla, el vidente lloró desconsoladamente — un detalle que no supone sorpresa alguna — y al terminar pidió a su interlocutora un par de besos. «Creo que no me los puedes dar», dijo la periodista. Corredera, no obstante, si dio dos besos a Kiko Jiménez, tanto al principio como al final de la charla, un gesto que indignó a la audiencia. «El favoritismo de Sálvame y GH en esta nominación es descarado», dijo un usuario de Twitter que criticó el momento.

Este miércoles, de hecho, «Sálvame» dedicó gran parte de su emisión a intentar salvar de la expulsión a Kiko Jiménez, un hecho que pilla de sorpresa sobre todo cuando los colaboradores del programa no dudaron en criticar las estrategias del concursante cuando estas no beneficiaban a Mila Ximénez, trabajadora del espacio de corazón.

Que vergüenza lo de Carlota con Joao, destrozado le pide un beso de despedida y le dice No, esto es trabajo.

Carajo!! Entra Kiko y dos besos al

entrar y dos al salir, que asco dais. #SomosLaAudiencia9O#GHVIP9O — Petison (@MendezM29846162) October 9, 2019

Chicos esto es una verguenza. Carlota tratando mal a Joao. Basta de favoritismos. Fuera Kiko.. votemos entre todos vip Kiko #GHVIP90 — Crazy✴️⚡️ (@Albertito2526) October 9, 2019