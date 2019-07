La entrevista más surrealista del Dioni: prostitutas mulatas, dinero perdido y el químico de Pablo Escobar

Actualizado 01/07/2019 a las 17:30

Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano salen del plató de «Sábado deluxe». Llegan a un furgón blindado, de cuyo interior salen los colaboradores que van a ayudar a entrevistar al Dioni. Mientras, Conchita y el protagonista se encontraban en la parte delantera del vehículo. De esta forma comenzó una de las entrevistas, con polígrafo incluido, más surrealistas que se recuerdan en «Sábado deluxe». Dioni llegaba al plató de Telecinco con la intención de decir toda la verdad que se había guardado desde el atraco más recordado de España, en 1989. Aun eran muchos los secretos que quedaban por descubrir del atraco, como quién tenía el dinero.

En total, 140 millones de pesetas fueron sustraídas dentro del atraco. Lejos de lo que muchos pensaban, Dioni no tuvo en su poder todo el dinero, sino que repartió más de la mitad de su botín que desapareció. En realidad, el objetivo es que ellos se guardaran el dinero y que gastaran «comedidamente» lo que necesitaran «50 millones los di a Jesús, 50 a Jorge y los 40 que yo me gasté», aseguró. Entre sus gastos más copiosos, según reconoció, estaban las «prostitutas mulatas» a las que pidió servicios en Brasil.

Otro de los temas que trató con los colaboradores de «Sábado deluxe» fue sobre las relaciones sentimentales que podía haber mantenido con famosas. A pesar de contestar que no habían existido, el polígrafo de Conchita aseguró que estaba mintiendo, pero Dioni se mostró impasible a hablar ante la presión de los colaboradores.

Su vínculo con Pablo Escobar

Además, narró una de las anécdotas más sorprendentes que se conocen del Dioni. Según aseguró, durante su estancia en la cárcel, pudo compartir celda con el químico que trabajó para el narcotraficante Pablo Escobar. «Aún hablamos por WhatsApp», asegura del reo con el que convivió en la prisión brasileña. De hecho, llegaron incluso a un pacto económico con los funcionarios de prisiones para que no metieran a otro preso en la misma celda en la que ellos se encontraban.

Sin embargo, no todo fueron sonrisas en la entrevista con el Dioni. En el plató se encontraba un viejo conocido del atracador: Víctor Sandoval. Ambos coincidieron en «Supervivientes 2016», pero la relación no fue especialmente fluida entre ellos. En la entrevista, de hecho, el pasado salió a la luz, y terminaron enfrentándose en directo. «¿Tú me vas a dar lecciones de moralidad?», le llegó a preguntar el atracador al colaborador en medio del fragor de la disputa.