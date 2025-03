'Élite' se cuela en 'Maestros de la costura' en una noche marcada por una doble rebelión y la repesca

La expulsión de Borja en el último programa de ‘Maestros de la costura’ sembró la discordia entre los espectadores, que la tacharon casi unánimemente de injusta. El veterano aprendiz dijo adiós a los talleres después de que Isabel , la mejor de la prueba por equipos, lo enviase a eliminación. «No considero que haya sido justo que una persona que viene de ganar un exterior, ya no solo que tenga que bajar a eliminación, si no que se tenga que ir a su casa», comentó, muy disgustado, al despedirse. Lo que no se imaginaba entonces el veterano es que solo estaría fuera una semana.

Este martes 26 de marzo el ‘talent’ ha alcanzado su ecuador en una noche marcada por la repesca: Laura , Margarita , Anthony , Jesús y el propio Borja se han ganado una segunda oportunidad para reengancharse al programa, mientras Judith se ha quedado fuera para siempre tras no superar el reto de la prueba de eliminación de diseñar un corsé.

Aunque antes del emotivo reencuentro entre los 12 aprendices y de la despedida de la sustituta de MJ , la sexta entrega de ‘Maestros de la costura 5’ ha sumado una nueva polémica. En la primera prueba, los jueces les han desafiado a tratar las diferentes pieles en la costura realizando un ojal con un retal de piel o ante.

Ni con el mandil dorado en en juego, Caterina e Isabel han querido pasar por el aro, anteponiendo sus valores a las exigencias del programa. «Sé que pierdo el mandil, pero son mis principios. Y no todo me vale para ganar», ha aclarado la holandesa. «No me siento cómoda; es algo que para mí no es nada ético y no me representa», ha explicado, por su parte, la mallorquina.

Las dos han sido descalificadas de una prueba ganada por Lluís , que ha realizado un trabajo perfecto y ha ganado la inmunidad.

Un 'look' de colegiala para volver a los talleres

En la prueba por equipos, los aprendices, acompañados de Paco Delgado , el único español dos veces nominado a los Oscar como director de vestuario y ganador de dos Goyas, han replicado dos vestidos de ‘La Templanza’ , la adaptación de Amazon Prime de la novela de María Dueñas .

El resultado entre los dos equipos, no obstante, ha sido muy desigual. El equipo naranja, formado por Judith , Caterina , Navarrete y Lili ha decepcionado al jurado por su manera dispersa de trabajar. Por el contrario, Lluís , Isabel y Pablo , luciendo los mandiles verdes, han salido airosos, con una valoración de sobresaliente, y asegurando su permanencia una semana más.

En tanto, los ex aprendices se han jugado el regreso a los talleres rediseñando los uniformes de la serie ‘Élite’ .

De los cinco, Laura y Margarita han perdido la oportunidad de ser repescadas al no rematar sus creaciones. Anthony ha hecho un buen trabajo, pero no tan perfecto como sus otros dos compañeros. Jesús y Borja , curiosamente los dos últimos aspirantes en abandonar los talleres, han realizado dos ‘lookazos’, aunque solo han podido escoger a uno.

El justo ganador de esta repesca y, por tanto, el aprendiz que vuelve al taller de #MaestrosDeLaCostura es… ¡Borja!



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/dZPn4KEtMs — La 1 (@La1_tve) March 29, 2022

Tras ponerlos a ambos por las nubes, el afortunado es Borja . «Super cool, elegante, moderno… Está impecable. Has sabido traducir perfectamente en qué consistía la prueba; aquí hay la re-interpretación perfecta de un uniforme. Además, se puede utilizar para ambas cosas, es el equilibrio perfecto. Puede ser un uniforme o puede ser un look casual ideal de calle», ha expresado María Escoté . «Con lo cual, eres el justo ganador de la repesca», ha añadido Lorenzo Caprile .

El veterano ha podido reincorporarse al programa y ha contado que ha aprovechado el poco tiempo que ha estado fuera para reubicarse mentalmente. «Sí que soy consciente de que mi salida no fue la mejor y he venido con ganas de eclipsar esa sombra que me persiguió con un golpe de luz».