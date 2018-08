La despedida de los actores de «The Big Bang Theory»: «Tengo el corazón partido en dos»

Actualizado 24/08/2018 a las 00:38

Dicen que el dinero no lo es todo, y esa es la máxima que ha guiado a Jim Parsons (Sheldon Cooper) en su decisión de abandonar definitivamente «The Big Bang Theory» pese a tener sobre la mesa una oferta de cincuenta millones de dólares (43 millones de euros) para continuar dos años más en la producción. Nada pudieron conseguir los productores, ni los ejecutivos del estudio, ni su agente, ni los actores que trataron de convencerle. Parsons quería dejar la serie y dedicar su tiempo a su marido y su hijo recién nacido. Y sin Sheldon no hay serie; así que ayer mismo, Warner Bros y Chuck Lorre (creador de la serie junto a Bill Prady) confirmaban lo que se escuchaba ya en los corrillos de Hollywood: «The Big Bang Theory» llegará a su fin la próxima temporada, la número doce.

«Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo a “The Big Bang Theory”. Nosotros, junto con el elenco, guionistas y equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer un cierre creativo épico», aseguraron Warner Bros Television y Chuck Lorre Productions en un comunicado conjunto.

La despedida de la serie, que comenzará el próximo mes de septiembre y terminará en mayo de 2019, tampoco será sencilla para los actores. Los cinco protagonistas mejor pagados de la televisión: Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg y Kunal Nayyar -que ganaron un millón de dólares por capítulo, pero se redujeron el sueldo para ayudar a mejorar el de sus compañeras Mayim Bialik y Melissa Rauch-, habrán grabado un total de 279 episodios, lo que convertirá a «The Big Bang Theory» en una de las comedias multicámara más largas de la televisión.

«No soy un tonto. Entiendo que una vez que la serie desaparezca no podré simplemente despertar y recuperarme después de una rutina de doce años. Ha marcado una época de mi vida, pero como actor estoy entusiasmado con el futuro. No me voy a sentir abandonado. Este ha sido un momento lleno de oro, con una audiencia devota, y eso es hermoso, pero también muy extraño de vivir», admitió Parsons en declaraciones a «The New York Times». «Tengo el corazón roto. Ha sido una aventura soñada que la vida me ha dado. No importa cómo acabe, mi corazón quedará para siempre partido en dos. Estoy llorando. Prometo que la próxima temporada será la mejor», añadía Cuoco.

Más vista que el fútbol

Dejar atrás la serie también supondrá un golpe para su cadena, CBS. Si bien es cierto que «The Big Bang Theory» es la comedia más cara de producir de la televisión, la temporada pasada promedió la friolera de 18,6 millones de televidentes, más que cualquier otra serie de la temporada. Incluso superó al partido de fútbol americano que se emite en la NBC («NBC NFL Sunday Football»). Además, la serie en conjunto, que en España se puede ver a través de TNT, ha recibido 52 nominaciones al Emmy y 10 galardones, así como un Globo de Oro y seis candidaturas a este premio.

A este excéntrico grupo de científicos le sobrevive la precuela «Young Sheldon», sobre la infancia de Sheldon Cooper (Iain Armitage), que debutó la temporada pasada con una buena acogida y regresa este año con nuevas entregas. En esta nueva serie, Parsons participa como productor y pone la «voz en off» del narrador.