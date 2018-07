¿Por qué lo pasó mal Mayim Bialik rodando la boda entre Sheldon y Amy?

Actualizado 06/07/2018 a las 12:43

Si la décima temporada de «The Big Bang Theory» acabó con Sheldon (Jim Parsons) proponiéndole finalmente matrimonio a Amy (Mayim Bialik), toda la undécima temporada estuvo allanando el camino para la boda en el episodio final. Un evento muy especial para la ficción en el que participó Kathy Bates como madre de Amy e incluso Mark Hamill (Luke Skywalker en «Star Wars») como oficiador del enlace. Sin embargo, el día más feliz para la pareja ficticia no lo fue tanto pasa su actriz...

Tal y como ella misma relata en el blog «GrokNation», enfundarse (nuevamente) un vestido de novia no fue plato de buen gusto por diferentes motivos. El primero de ellos fue la incomodidad del atuendo. «Cuando yo misma me casé, ni siquiera estaba cómoda con él. Demasiado frívolo, demasiado femenino, demasiado... precedible», escribe. Bialik reconoce que no le gusta vestirse de gala. Otro de los motivos fue su propio divorcio posterior: «Como mujer divorciada, es difícil revisitar ese momento y esas decisiones. Todavía duele el solo hecho de pensar en ponerse el vestido con el que haces los votos matrimoniales».

Pero ahí no quedó el disgusto. La actriz no se veía a gusto vestida de novia para el último capítulo de la temporada de «The Big Bang Theory», asi que tomó la decisión de adelgazar. Sin embargo, una enfermedad le obligó a tomar antibióticos, por lo que estuvo un mes sin hacer ejercicio y acabó engordando nuevamente. Confiesa también en el blog su intención de dejarse las uñas largas para el rodaje de la boda ficticia, pero acabó mordiéndoselas por el estrés y la ansiedad.