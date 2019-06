De finalista de «GH Dúo» a desaparecido del mapa: ¿Qué ha pasado con Alejandro Albalá?

Actualizado 30/06/2019 a las 00:52

Alejandro Albalá, expareja de Chabelita y de Sofía Suescun, ha estado en los medios de comunicación desde que se hizo pública su relación con la hija de Isabel Pantoja. Sin embargo, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo, salvo contadas excepciones. Sin embargo, tras haberse confirmado en mayo del pasado año como concursante de «Supervivientes 2019» —aunque finalmente no ha acudido—, empezó a cogerle el gusto a la televisión. No solo concedió entrevistas y exclusivas, sino que también aceptó entrar en otro programa de telerrealidad.

Fue en enero cuando Alejandro Albalá comenzó su encierro en «GH Dúo». De la mano de Sofía Suescun, su expareja, Albalá comenzó a concursar desde Guadalix de la Sierra. Era la primera vez que se le podía ver en una situación similar, y el interés de la audiencia por descubrir su verdadera faceta era enorme. Tal fue la acogida por parte del público, que Albalá consiguió convertirse en el tercer finalista de «Gh Dúo».

En el concurso, su participación se caracterizó por descubrir los entresijos de su relación con Sofía Suescun. Oficialmente, no estaban juntos, pero dentro de la casa saltaron las chispas. Más de una reconciliación y más de una ruptura se vivieron en directo. Primero, era Albalá el que no quería tener nada con la hija de Maite Galdeano, pero terminaba cediendo ante la insistencia de su expareja. Al poco, una nueva pelea antecedía a la ruptura. Y así una y otra vez.

En primera instancia, Albalá se mostró bastante discreto durante su concurso, completamente supeditado a Sofía Suescun. Pero, en el momento en el que la pamplonica fue expulsada, Albalá tuvo la oportunidad de mostrar su auténtica personalidad. Aunque más liberado, tampoco aprovechó la oportunidad al completo, al quedarse dependiendo de la amistad que le unió a Antonio Tejado.

Cuando Sofía Suescun fue repescada por la audiencia, se intercambiaron los papeles: mientras Albalá era el que parecía colgado de Suescun, la navarra se abonó al rechazo, explotando la tensión por los aires con unos feos gestos por parte de Albalá, que le llevaron a la recriminación desde el plató por un comportamiento más propio de otra época.

Sin embargo, a pesar del enorme apoyo que consiguió en el concurso, fue terminar «GH Dúo» y prácticamente cayó en el olvido. Por un lado, Albalá acudió a la visita de rigor a «Sábado deluxe», en donde habló largo y tendido sobre su relación con Sofía Suescun durante su paso en el concurso y después, de lo que había sido su salto a la fama de la mano de Chabelita y, además, de la polémica con su padre.

La polémica de su padre

Su progenitor, José Manuel Albalá, estuvo hablando de su relación con su hijo mientras se encontraba participando en «GH Dúo». Habló de la relación que había mantenido con Paz Guerra, madre de Albalá y exmujer, con la que el divorcio terminó por los aires. De hecho, se convirtió en un asiduo en «Sálvame», aprovechando cualquier movimiento de su hijo para manifestarse al respecto.

Sin embargo, a la salida del concurso de Alejandro Albalá, prefirió guardar silencio en primera instancia y, con el tiempo, ir desgranando de forma muy leve lo que había sucedido con su progenitor. Pero una vez zanjado el tema, se ha ido de vacaciones televisivas prácticamente.

Problemas en la Feria de Abril

Poco tiempo después, Kiko Hernández, en «Sálvame», aseguró que Alejandro Albalá estaba iniciando una relación con Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado. «Se han liado y que hay fotografías dentro de una caseta», aseguró el colaborador, al tiempo que Kike Calleja afirmó que Albalá había sido expulsado de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla tras protagonizar un altercado.

Fue la semana siguiente, en «Viva la vida», en donde acudió para aclarar lo sucedido en la Feria de Abril: «Entré en una caseta y me encontré a un exnovio de Sofía que había hablado mal de mí. Me vino a saludar», dijo Albalá, mientras que Calleja matizó explicando que el encuentro terminó en un «forcejeo» en el que tuvo que intervenir Suso.

Además, se atrevió a hablar de Sofía Suescun, a la que amenazó con demandar, pero finalmente no lo ha hecho. «La tengo cariño porque he vivido muchas cosas con ella, no estoy enamorado», aseguró. «En un futuro no se sabe lo que podría pasar. Si me preguntan "¿volverías con ella?" pues no te digo ni que sí ni que no. Yo me dejo llevar simplemente».

Pero, desde ese momento, poco y nada se ha vuelto a saber de Albalá. Las últimas apariciones las ha realizado en el programa de Cuatro, «Mujeres y hombres y viceversa», en donde ha tenido el primer encuentro en televisión con Sofía Suescun desde que terminó el concurso. Aunque tenso, no terminó estallando por los aires, y ahora el formato de citas de Toñi Moreno se está planteando la posibilidad de incorporar a Alejandro Albalá como nuevo tronista.