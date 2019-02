TV3 censura una entrevista para favorecer a Quim Torra

Actualizado 15/02/2019 a las 11:02

Esta semana Carlos Alsina mantuvo una extensa entrevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a cuenta del juicio del «procés» en Cataluña. La conversación entre Torra y el periodista de Onda Cero fue uno de los temas más comentados en Twitter por la forma en que Alsina desmontó varias de las respuestas del «president». «¿Por qué los catalanes vamos a tener que resignarnos a no tener un referéndum como los escoceses?», se preguntaba Torra en un momento de la entrevista. «Escocia es una nación», replicó el periodista radiofónico. «Usted sabe que [Cataluña] no es una nación. Sabe que en el Estatuto de Cataluña, Cataluña no está definida como una nación», precisó Alsina.

La comentada entrevista fue citada por varios informativos, entre ellos el de la televisión autonómica de Cataluña que, sin embargo, optó por manipular la conversación entre Torra y Alsina y cortar parte de una de las respuestas del periodista. Así lo señaló, de hecho, momentos más tarde Juan Ramón Lucas: «El fragmento que vamos a emitir ha sido manipulado por la televisión de propaganda del independentismo, la otrora ejemplar televisión pública TV3», explicó.

En el fragmento sin cortes, Torra afirmaba que Jordi Cruixart había sido procesado por defender sus ideas políticas. Aquí una transcripción del momento: «¿Qué hizo Jordi Cuixart? Defender una idea, defender el sí al referéndum», aseguró el político. Alsina, sin embargo, replicó su afirmación: «No, usted también defendió la idea y no está procesado. Si usted hubiese realizado las mismas acciones que él usted estaría procesado, pero usted no lo está. No es por la idea», contestó el periodista. Este fragmento, no obstante, fue omitido por TV3 en su informativo, donde solo se mostró la afirmación sin réplica de Torra.