Juicio del «procés», declaración de Oriol Junqueras en directo: «Se me acusa por mis ideas, soy un preso político»

11.16Opinión de Hermann Tertsch: Creo que se confirma lo inmensamente sobrevalorado que están personalidad e inteligencia de Junqueras. La propaganda interesada de unos y otros lo han logrado presentar en una categoría a la que obviamente no pertenece.

11.15Opinión de Agustín Pery: Lo que debería preguntarse Junqueras es cómo quiere ser juzgado. Si es como mártir y santo se ha equivocado de escenario, eso es cosa de tribunales eclesiásticos. Se le juzga no por lo que piensa sino por lo que hizo.

11.14Opinión de Manuel Marín: Sale la clave del juicio. ¿Violencia? Nunca, nunca, nunca.

11.12Opinión de Manuel Marín: «Somos buenas personas». Increíble argumento ante un Tribunal.

11.11Opinión de Rosa Belmonte: «Antes que demócratas somos buenas personas». Pues ya, absuelto.

11.11Opinión de Manuel Marín: Ahora el tole tole de que en España se vulnera el pluralismo político. Deberá afanarse algo más para convencer al Tribunal con algún argumento jurídico. Porque los políticos solo le van a llevar a una pena de carcel

11.10Opinión de Hermann Tertsch: Junqueras pone a Woodrow Wilson por testigo. Mal asunto. Da toda la impresión de que no va a comparecer para defenderle. Parece claro que Junqueras y su abogado renuncian a la defensa jurídica en aras del paripé del martirio.

11.09Opinión de Manuel Marín: «El derecho de autodeterminación se ha aplicado en innumerables ocasiones»... pero él las numera. Luego son finitas. Y olvida un pequeño detalle... aquellos referendos fueron autorizados por ley. Nunca fueron unilaterales ni sirvieron para provocar una República paralela ajena a la constitución de esos países.

11.08Opinión de Rosa Belmonte: Tanto «aaaaaah» de Junqueras también va poner a prueba las paciencias. Ha salido Dante.

11.07Opinión de Ramón Pérez-Maura: Si a la declaración de Junqueras le quitan sus «aaaaaaah» en la versión editada de la declaración, la totalidad de sus palabras ocupará la mitad de tiempo.

11.06Opinión de Manuel Marín: Su abogado le pregunta por sus «valores». Pero no se juzgan valores sino delitos. No aprenden... Es un proceso penal, no un concurso de debate de la universidad.

11.06Opinión de Manuel Marín: Ni un papel en la mesa... Extraño para un acusado. Suelen apoyarse en documentación, notas o citas. En este caso, le basta la corbata negra. No es buena estrategia eludir replicar a la Fiscalía. En cierto modo renuncia a defenderse de la acusación. Solo se ofrece a dar el mitin.

11.05Opinión de Salvador Sostres: Citas absurdas de Junqueras. Tono de falsa cordialidad.

11.04Junqueras marca el tono de su declaración desde el primer minuto de su intervención. «Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos, estoy en un juicio político y me considero un preso político», manifiesta el líder de ERC, que declara en castellano después de lo que él ha calificado de un año y medio de «silencio» por su estancia en prisión. Informa Luis P. Arechederra.

11.03Opinión de Manuel Marín: Piden declarar en catalán... pero Junqueras empieza en castellano. Curiosa paradoja.

11.02Opinión de Ramón Pérez-Maura: Junqueras sabe que el fiscal lo acorralaría. Por eso no quiere contestar.

11.02Opinión de Isabel San Sebastián: Parece que la estrategia de las defensas pasa por poner a prueba la paciencia del tribunal. Eso lo bordan.

11.01Opinión de Manuel Marín: Empieza con su negativa a contestar a las acusaciones. Entiende que es objeto de una persecución y que es víctima de un juicio político. Su abogado ya emitió señales de por dónde iba a discurrir

11.00Opinión de Manuel Marín: Primer choque de las defensas con el Tribunal. Marchena lo corta sin más miramientos. «Esto se ha acabado. Vamos a empezar el interrogatorio del señor Junqueras».

10.59Junqueras: «Me considero un preso político».

10.58Oriol Junqueras: «Creo que me encuentro en una situación de indefensión porque estoy seguro de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos» y anuncia que no responderá a las preguntas de las acusaciones, lo que incluye tambien a la Fiscalía. Declarará en castellano. Informa Nati Villanueva.

10.56Los procesados prefieren quedarse en el banquillo de los acusados que sentarse con su respectivo abogado. Informa Nati Villanueva.

10.55Arranca la declaración de Oriol Junqueras.

10.54Opinión de Manuel Marín: Algunas de las defensas pretenden convertir la resolución de cuestiones previas en un proceso paralelo con ánimo dilatorio.

10.51Opinión de Agustín Pery: Empecinados en deslegitimar al Tribunal e inmersos en su monserga de mártires de un pueblo oprimido, ahí tienen al juez Marchena aclarándoles, sin patochadas, que lo normal es juzgar unos delitos y lo anormal, escandaloso, y prevaricador sería como pretenden y exigen los secesionistas no hacerlo.

10.47El presidente deja claro desde el principio que no va a permitir ningún «debate político» en la Sala. «El interrogatorio de acusaciones y defensas solo va a poder centrarse en los aspectos fácticos», es decir, en la posible comisión de los delitos de los que se les acusa. Informa Nati Villanueva.

10.40En su intervención para resolver todas las cuestiones procesales, necesarias para ordenar el desarrollo del juicio, el tribunal permite a los acusados que se sienten en estrados junto a sus abogados si consideran que «un contacto físico con el letrado permite un ejercicio más efectivo del derecho de defensa». Las soluciones del tribunal, que ha adoptado una interpretación garantista de muchos aspectos, cierra el espacio para el previsible recurso de los acusados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Informa Luis P. Arechederra.

10.35Marchena, sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont declare como testigo: «No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo». Informa Nati Villanueva.

10.30El tribunal rechaza suspender el juicio a la espera de documental admitida que todavía no está en manos de la defensa. La Sala está dispuesta a abrir un segundo interrogatorio si, una vez recibida esa documental, el letrado en cuestión considera fundamental preguntar a su cliente por determinadas cuestiones. También rechaza incorporar a la causa los procedimientos abiertos en otros juzgados relacionados con el «procés»: «Provocaría un aluvión, una metástasis documental que provocaría una merma del derecho de defensa de los procesados», señala Marchena. Informa Nati Villanueva.

10.16Sobre las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales, Marchena anuncia que serán resueltas en la futura sentencia que escriba el desenlace del caso. «No podemos pronunciarnos cuando todavía no hemos proclamado la tipicidad de los hechos que las acusaciones atribuyen a los procesados», ha manifestado. Informa Luis P. Arechederra.

10.14El tribunal rechaza la traducción simultánea porque aceptarla restringiría el principio de publicidad que exige un juicio público. «Todos aquellos que no disponen de auriculares fuera y dentro de la sala no podrían entender las respuestas», ha explicado el magistrado Manuel Marchena, que ha señalado que los magistrados tiene que buscar el mejor equilibrio en esta situación. Informa Luis P. Arechederra.

10.13El presidente de la Sala, Manuel Marchena, anuncia que permitirá que los procesados que lo deseen puedan declarar en catalán, pero deja claro que no lo hace por una hipotética indefensión, sino por atender a razones de carácter emocional. A los letrados no les permite expresarse en catalán porque la Ley Orgánica del Poder Judicial regula que la lengua en los actos judiciales fuera de una comunidad autónoma será el castellano. Informa Nati Villanueva.

10.01El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, da comienzo a la tercera sesión del juicio del «procés».

10.00Son las 10.00. A esta hora está prevista la reanudación del juicio del «procés» en el que hoy declarará Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat en el momento del referéndum ilegal del 1 de octubre.

09.56Oriol Junqueras, considerado uno de los jefes de la rebelión según la Fiscalía, inaugura este jueves los interrogatorios del juicio. Su voz no se escucha en vivo desde hace más de un año y medio, pues fue encarcelado el 2 de noviembre de 2017 para que no se fugara y reincidiera en los delitos que le atribuyen. Se prevé una declaración con una gran carga política después del alegato de su abogado, el letrado Andreu van Den Eynde, que ha tachado el juicio de «causa general contra el independentismo catalán». Informa Luis P. Arechederra.

Avui @junqueras obre el torn de les declaracions. A partir d'avui, jutges, fiscals i acusadors veuran i sentiran el que és veritablement una muralla democràtica, aquella que tanta por els fa. No deixar passar la repressió, no cedir davant la injustícia ignominiosa. Ànims, Oriol! — Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de febrero de 2019

09.44El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, encabeza una comitiva de Esquerra ante el Supremo para dar apoyo a Junqueras, que hoy declara en el juicio, enfrentándose a 25 años de cárcel. Informa Jesús Hierro.

09.40Hoy está entre el público la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi. Informa Nati Villanueva.

Una delegación de ERC acude al Supremo para apoyar a Junqueras - EFE

09.32El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho que la declaración del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en el juicio por el referéndum del 1-O de este jueves se leerá «en los libros del futuro». En declaraciones a TV3, ha asegurado que Junqueras sabe que su intervención «es muy trascendente» ya que es la primera vez que se le escuchará tras el tiempo que lleva en prisión preventiva.

