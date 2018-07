Ana Guerra estalla en TVE por una foto suya en bikini: «La subo porque me da la gana»

Actualizado 09/07/2018 a las 20:11

La pasada edición de «Operación Triunfo» fue una de las más exitosas de cuantas se han hecho. El programa llevaba casi diez años alejado de la pequeña pantalla, pero volvió con más fuerza que nunca para encumbrar a una generación de «triunfitos» que se han ganado el corazón de toda España y que ya triunfan por todo el mundo, como Amaia Romero, Aitana Ocaña, Alfred García o Ana Guerra, entre muchos otros.

La última, quinta clasificada del concurso, se ha convertido en uno de los nombres del momento en el panorama musical. A pesar de que estuvo lejos de ganar «OT 2017», Ana Guerra triunfa en todo el planeta con «Lo malo», junto a Aitana, y con «Ni la hora», su nueva canción con Juan Magán. Tal es la expectación en torno a su persona, que en apenas unos días su última canción suma más de tres millones de visualizaciones en Youtube.

Su éxito profesional es un hecho, y de él fue a hablar la exconcursante de «OT» este lunes a «Amigas y conocidas», el programa que Inés Ballester presenta en Televisión Española, que solo cuenta con colaboradoras y tertulianas femeninas. Pero en lugar de sobre su canción o el fenómeno que ha generado el programa musical, las tertulianas comenzaron preguntando a Ana Guerra por una foto que había subido en bikini a su cuenta de Instagram.

Controversia «feminista»

La primera en hablar acerca de la citada fotografía fue la propia Ballester. «Yo entiendo que hemos entrado en una moda, que hace unos años era impensable y también es verdad que todas las que salís sois muy monas... pero de ahí a decir que eso es una reivindicación feminista, ¿no, verdad?», preguntó la presentadora. La respuesta de la cantante no pudo ser más tajante. «No, si yo no lo hago para ser de esa manera. Lo hago, primero, porque me flipa la foto y veo que en esa foto hay arte y el trabajo de una persona. Y segundo, porque me da la gana, y al final me siento muy cómoda subiendo estas cosas a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo y me quiero a mí misma», expresó la artista tinerfeña, antes de ser interrumpida por varias de las tertulianas, con ganas de dar su punto de vista.

Algunas colaboradoras, como Sonia Ferrer o Cristina Almeida, mostraban su apoyo a Ana Guerra por su reivindicación. Otras, como Beatriz Cortázar e Isabel San Sebastián, no. «Hay un truco en las redes, que te dan los gurús. Te dicen: “Hombre, si te despelotas un poco, pues suben tus seguidores”. Luego, de tus seguidores tienes que ver cuáles te interesan y cuáles no. No solo importa la cantidad», espetó Cortázar. «Hay gente que vive de lo que ingresa en las redes sociales. Los seguidores generan publicidad. Es un trabajo», opinó Ferrer. «¡Pero eso es peor todavía! ¿No te das cuenta? ¡El mercado te obliga a despelotarte!», prosiguió Cortázar.

Tras ello, Ballester preguntó a Ana Guerra por la «presión» de estar «en primera línea» y tener que «exhibirse» y «ser deseable». «No siento absolutamente ningún tipo de presión. Subí esa foto porque me encanta, no me parece obscena. Tampoco me subieron los seguidores, y no cobro por esto», siguió diciendo. «La era de Instagram y las redes es, en sí misma, exhibicionista. ¡Y esto es exhibicionismo! Pero hace 25 años, mostrar el cuerpo era algo que se repudiaba. No estaba bien visto que las guapas exhibieran sus cuerpos», comentó San Sebastián. «¡Pues qué maravilla lo que hemos avanzado!», espetó Ana Guerra.

El debate prosiguió y degeneró en si la concursante genera «traumas a las niñas que no tienen» su cuerpo. «¡Sí vamos, no tengo otra cosa que hacer!», ironizó Guerra, visiblemente molesta. «¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, eso fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio, y que tenemos que seguir luchando por el feminismo», zanjó la cantante.