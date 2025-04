Nina vuelve a «Operación Triunfo» nueve años después: «Creo que nunca me he ido»

Televisión Española confirmó esta semana el que será el nuevo jurado de «Operación Triunfo» en la edición que el programa estrenará en 2020: Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués, «Portu», conformarán los nuevos perfiles encargados de valorar a los jóvenes que ingresen en la nueva academia de Gestmusic para iniciar una carrera musical. Entre los cuatro miembros destaca, sin duda, la presencia de la catalana Nina, afamada directora de la Academia de Operación Triunfo en sus inicios y una de las máximas responsables de que David Bisbal o Rosa López deslumbraran con sus voces en 2001.

Junto a Àngel Llàcer , icónico profesor de interpretación en las primeras ediciones, y también director de la Academia en emisiones sucesivas, la artista Nina supo gestionar innumerables talentos musciales e, incluso, evitó que Manu Tenorio consumara su intentona de abandonar el programa a las pocas semanas de su ingreso.

«Quiero hacer juicios constructivos»

El regreso de Nina a «Operación Triunfo» podría venir a revitalizar un formato que perdió fuelle en su edición de 2018 , cargada de polémicas como el «Mariconez Gate» o las reservas de algunos de los chicos a participar en el Festival de Eurovisión. «Me siento muy atada a este formato. Lo conozco, lo amo, tengo la sensación de no haberme ido nunca. No dudé ni un segundo», afirmó Nina.

La cantante se sentará esta vez en el otro lado para actuar como jurado, un papel que le impone respeto y en el que tendrá que enfrentarse, dependiendo de sus decisiones, al criterio de los profesores y amigos Manu Guix y Noemí Galera, esta última directora de la Academia. «He estado analizando bien cuál va a ser mi punto de vista. No podría ser otro que el de una persona que se dedica a este oficio y que tiene experiencia en teatro musical, platós de televisión... Es desde ahí desde donde yo les puedo ayudar. Quiero hacer juicios desde la crítica constructiva» , aseveró Nina.

«Si de algo puedo hablar es de la parte más técnica. En la voz, yo no puedo entrar en la parte artística, porque eso lo decide el público», aseguró la artista. Comparando la primera edición del formato con la que se inició en 2017, Nina destacó cómo el hecho de que los jóvenes tengan más acceso a las nuevas tecnologías ha provocado que «los chicos de hoy estén mucho más preparados musicalmente».

Otro veterano del formato es Javier Llano , otrora miembro del jurado en ediciones pasadas de «Operación Triunfo» y a quien también hemos podido ver en 2017 y 2018 de manera esporádica. «Estar en OT es un reto personal y profesional. Me lo tomo con alegría e ilusión porque es el programa donde uno aspira a estar. Y donde uno aprende. Es el gran formato de entretenimiento de la televisión mundial. Ha dado algunos de los talentos más grandes del POP español de los últimos quince años. Estar en el nacimiento de la que puede ser una estrella es como ver la luz al inicio del túnel. Ver y saber atisbar esa luz es una gran responsabilidad», afirmó el Director de Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM.

Bajas en el jurado

En la edición de 2020 se consuma, además, la despedida de Manuel Martos y Joe Pérez-Orive , que no estarán en el nuevo programa. Se produce así la baja de dos figuras importantes en la mesa de valoraciones que tras dos ediciones consecutivas valorando a los concursantes de TVE se habían ganado el cariño del público.

El adiós del directivo de Universal Music, Manuel Martos, queda justificado tras conocerse que la discográfica para la que trabaja no estará vinculada con el concurso durante la próxima edición, según adelantó «Teleprograma». Martos, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Quien sí ha querido despedirse de la audiencia de «OT» ha sido Joe Pérez-Orive .

«Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020, no sin antes agradecer a Gestmusic, RTVE y Operación Triunfo, la gran oportunidad que me han brindado. Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa», escribía el responsable de LiveNation en Instagram.