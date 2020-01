Nick

Nick llega con 19 años desde Barcelona con algo de formación en canto, lenguaje musical, piano y guitarra. Además, antes de entrar en el programa estaba sumergido en sus estudios de composición y batería. Trabaja como DJ en diferentes festivales. Sus artistas favoritos son Justin Bieber, Michael Jackson y Bruno Mars.

Maialen

Esta pamplonica de 25 años empezó la carrera de Psicología, pero la abandonó para dedicarse por completo a su vocación: la música. Dice presentarse al programa como «Chica sobresalto», un proyecto con el que ya ha sacado un disco yrealiza actuaciones. Además, para poder sobrevivir económicamente, trabaja como monitora de comedor, limpiando casas y paseando perros. Además, ha estudiado en una escuela musical y en el Orfeón Pamplonés. Además, compone y toca la guitarra. Entre sus referentes, destacan Queens of the Stone Age, John Frusciante y Regina Spektor.

Eli

Eli llega desde Las Palmas de Gran Canaria con 19 años. Estudió Bachillerato de Artes Escénicas, aunque dejó a un lado el Ciclo Superior para dedicarse por completo a la música. De hecho, estuvo cinco años formándose en una escuela musical. Sabe tocar la guitarra, el ukelele, el bajo y la batería. Además, tiene en su libreta cerca de 70 canciones originales. Sus grandes ídolos son Amy Winehouse, Lauryn Hill y Canserbero, entre otros.

Nía

A sus 26 años y desde Las Palmas de Gran Canaria, Nía llegó a «OT 2020» después de haber estudiado el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas. Llegó a las pruebas para entrar al programa teniendo formación en técnica vocal y música moderna. De hecho, ya se había subido a los escenarios de la mano del Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Además, había trabajado durante 3 años en el musical «El rey león», y en estos momentos trabajaba en un dinner show de Ibiza. Entre sus artistas favoritos, destacan Marc Anthony y Jennifer López, entre otros.

Bruno

Bruno es natural de nació en Uruguay, pero vive en Alcalá de Henares (Madrid) y tiene 25 años. Su formación siempre ha estado ligada al mundo de la música, con percusión y canto en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid como principal cursos. Sabe tocar la guitarra, el piano y la batería.

En el momento en el que entró al programa, era componente del grupo «Toom pak», un espectáculo de percusión con instrumentos hechos con materiales reciclados. Además, es carpintero, mozo de mudanzas y camarero, trabajos que compagina con escuchar a Stevie Wonder, Ed Sheeran y Jorge Drexler, sus artistas favoritos.

Rafa

Rafa es de Adamuz (Córdoba) y tiene 23 años. Aunque comenzó a estudiar Finanzas y Contabilidad,, pronto los dejó atrás para dedicarse a su pasión: el arte. Empezó a estudiar Arte Dramático en Córdoba. En estos momentos, ha dejado los estudios y su trabajo en un bar para entrar en la Academia de «Operación Triunfo 2020».

Sus artistas favoritos son El Barrio, Mala Rodríguez y Manolo García. Llegó al casting como parte de un grupo de flamenco fusión «Morango», con el que hacía actuaciones en Córdoba. Además, compone y toda el ukelele de forma autodidacta.

Gèrard

Gèrard es ceutí, pero llega desde Sevilla a sus 20 años. Sabe tocar tanto la guitarra como el piano, y lo hace desde que era niño. Entró en el Conservatorio cuando tenía tan solo 6 años, y antes justo de entrar en el programa, está estudiando el Grado superior de guitarra en Sevilla.

Su vocación por la música hizo que antes de presentarse al concurso componía, cantaba e, incluso, formaba parte de un grupo musical llamado «The new system», que ya tiene un disco en el mercado. Ahora es momento de que Gèrard comience su carrera musical en solitario. Algunos de sus cantantes favoritos son John Mayer, Pink Floyd y Tom Misch.

Anaju

Anaju llega desde la localidad de Alcañiz (Teruel) con 25 años en su mochila. En la misma, carga con dos carreras: Publicidad y Relaciones Públicas y otra de Diseño Gráfico. Gracias a esto, trabaja en una agencia de comunicación que ha tenido que dejar de lado para luchar por su sueño en el mundo de la música.

Artísticamente, es parte del coro de la Escuela Elisava y también ha estudiado danza y ballet. Llega a la Academia sabiendo tocar el piano, la guitarra y el ukelele, para los cuales no dio ni una sola clase. Además, le encanta escuchar a Rosalía, María José Llergo y Florence and the Machine.

Flavio

Este murciano de 19 años llegaba al programa con más de una década de formación en el mundo de la música. De hecho, sus estudios solo se han tenido que interrumpir por el programa, ya que estaba a mitad del segundo año de piano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Además, compone y también toca la guitarra y la trompeta. Dentro de su playlist, destacan artistas como Jacob Collier, Billie Eilish y Samm Henshaw.

Samantha

Samantha es de Beniarrés (Alicante), y tiene 25 años. Ya ha superado los estudios en Turismo y trabaja como cantante en un hotel de Lanzarote, uniendo así sus dos pasiones. Además de sus estudios universitarios, tiene conocimientos en solfeo, lenguaje musical y está cursando canto y piano.

Antes de entrar al programa, formaba parte del grupo «Cactus», que tiene disco en el mercado ya. De hecho, quiere mejorar en cuanto a composición, pero también ha aprendido de forma autodidacta a tocar el ukelele, junto a la guitarra y piano. sus referentes en la música son grandes nombres como Christina Aguilera, Michael Jackson y Despistaos.

Eva

Eva llega desde Sada-Carnoedo (A Coruña) con solo 19 años. Ha tenido que dejar sus estudios en Arte Dramático en Vigo para adentrarse en la aventura de «Operación Triunfo 2020». Además, ha trabajado en alguna ocasión como monitora de tiempo libre y realizando bolos para la televisión gallega (TVG). Llega al programa sin ningún estudio musical a sus espaldas, siendo toda una autodidacta. En su lista imprescindibles de artistas, destacan Michael Jackson, Stevie Wonder y Phil Spector, entre otros.

Jesús

Jesús viene desde Barbate (Cádiz) a sus 24 años con ganas de comerse el escenario. Estudió un módulo de Informática y todo lo que sabe de música es gracias a las comparsas de su tierra, donde ha cantado desde pequeño. Además, gracias a YouTube ha aprendido todo lo que sabe de música.

Antes de entrar en el programa, se mudó a Sevilla para probar suerte como vocalista del grupo «Salistre», en el que versionaba canciones en bares y salas de música. Además, sabe tocar la guitarra, el piano y el cajón. Entre sus artistas preferidos, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Ketama son imprescindibles.

Anne

Anne es la concursante más joven de la edición. De Pamplona y con 18 años, está empezando a estudiar Comunicación Audiovisual en Bilbao, pero ha tenido que postponer su formación para continuar luchando por sus sueños. Llegó a los castings con formación en violín y chelo, canto y también ballet. Además, ha estado dentro de dos coros y está aprendiendo a tocar el ukelele por su cuenta. Sus artistas favoritos son Adele, Queen y Elton John.

Hugo

Hugo llega desde Córdoba con 20 años y tan solo uno de formación en canto. Aunque su pasión es la música, en su vida en el exterior de la Academia trabajaba en una empresa de gestión de residuos y como mecánico. Sus comienzos en la música fueron con tan solo 13 años a través de internet, en donde compartía versiones de algunas canciones que adoraba, junto a otros en los que salía tocando la guitarra en la calle. James Arthur e Imagine Dragons forman parte de su grupo favorito de músicos.

Ariadna

Ariadna, con 18 años y de Sant Joan Despí (Barcelona), estudió Maquillaje y canta desde que recuerda. Se marchó a Madrid para continuar mejorando en el terreno de la música. Además, canta en fiestas del pueblo. Ha tomado clases de canto y sabe tocar el piano por lo que ha aprendido por su cuenta. Además, tiene algunas canciones ya grabadas. Entre sus ídolos destacan Amy Winehouse, Adele y Jessie J.

Javy

Javy es de Barbate (Cádiz) y tiene 21 años. Antes de entrar en el concurso, ha decidido retomar los estudios de segundo curso de Bachillerato. Lo que no se imaginaba era que, tras haber decidido dejarlos en su día para ser camarero, tendría que volver a detenerlos para entrar en «OT 2020».

Además de cantar, compone canciones y está en proceso de montar un grupo como tributo a «El último de la fila». Gracias a su vagaje musical, ha realizado actuaciones benéficas y algún que otro bolo. Sabe tocar la guitarra y el piano, y adora a Manuel Carrasco, Manolo García y Alejandro Sanz.