Gala OT Eurovisión: todas las canciones, en directo

22.28¡Turno para Sabela ! La gallega interpreta «Hoy soñaré» , compuesta por Jesús Cañadilla y Alejandro de Pinedo. «Para mí, soñar significa poder vivir de la música. Al final, tiene un mensaje muy abierto y cada uno puede soñar con lo que quiera». «Ha estado genial, lleno de magia y Sabela nos ha regalado un momentazo que no se nos podrá olvidar nunca», comentan sus actores tras la actuación.

22.14«Fue la decisión más importante que he tomado en mi carrera profesional. Para mí fue un antes y un después. Mi mensaje para ellos es que no tiene comparación con nada de lo que pueda pasar en la vida de un artista. No te representas a ti, sino a otra cosa muchísimo más grande. La ilusión y las ganas representarán el 50 por ciento», les dice a los concursantes Pastora Soler, representante de España en Eurovisión en 2012.