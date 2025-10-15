Suscríbete a
ABC Premium

'La última llamada': desgranando el poder en cuatro presidentes del Gobierno

Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy son protagonistas de la última serie documental de Movistar+ en la que se pretende mostrar lo que se puede sobre quienes ostentaron el máximo cargo y las llaves del país

Cartel promocional de 'La última llamada', que se estrena este 16 de octubre.
Cartel promocional de 'La última llamada', que se estrena este 16 de octubre. Movistar+
José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En realidad, no estamos ante un documental sino ante una metáfora del poder perdido. Y lo que se nos propone es un 'flashback' coral, que es un tipo de nostalgia colectiva y, por lo tanto, una rama más de la ciencia ficción. A lo largo ... de cuatro episodios, 'La última llamada', que este jueves estrena de Movistar+, traza un retrato íntimo y desigual de aquellos que ocuparon la presidencia del Gobierno español en democracia y siguen vivos para contarlo; desde la solemnidad inaugural de Felipe González hasta la sobriedad de Mariano Rajoy, pasando por el estoicismo de José María Aznar y el delirio adolescente de José Luis Rodríguez Zapatero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app