El regreso de Lena Dunham: del retrato 'millennial' de 'Girls' a la comedia romántica descarnada en 'Sin Medida'

Después de años fuera del foco televisivo, Lena Dunham vuelve a la pequeña pantalla con 'Sin Medida', una nueva serie original de Netflix que marca su primer gran proyecto desde el final de 'Girls', hace ya más de una década. La creadora se reinventa ... ahora, con una comedia romántica que, sin perder su sello personal, y se adapta a un nuevo contexto emocional parecido al de las chicas de 'Girls': el de la adultez no idealizada, las relaciones modernas y los choques culturales.

La historia en este caso sigue a Jessica, interpretada por la comediante Megan Stalter, una publicista neoyorquina adicta al trabajo que, tras una ruptura dolorosa, decide alejarse de su vida rutinaria y huir a Londres. Allí conoce a Felix (Will Sharpe), un músico británico sensible, errático y emocionalmente complicado, con quien comienza una relación marcada por la intensidad y el desequilibrio. Lo que podría parecer una típica historia de amor transatlántica se convierte rápidamente en algo más complejo: una exploración honesta y a ratos incómoda de cómo las heridas del pasado influyen en el presente, y de cómo incluso los nuevos comienzos vienen cargados de viejos patrones.

'Sin Medida' Netflix

'Sin Medida' es, ante todo, una serie sobre los límites del amor en tiempos de crisis emocional. A través de una historia que mezcla humor, drama y mucho diálogo afilado, Dunham vuelve a mostrar su interés por personajes imperfectos, relaciones disfuncionales y momentos de profunda vulnerabilidad. Como ya hizo con 'Girls', se niega a idealizar a sus protagonistas: Jessica es insegura, caótica, intensa y muchas veces insensible, al mismo tiempo que entrañable, honesta y muy humana. Es una mujer que busca amor sin haber aprendido del todo a amarse a sí misma. Tiene también algo de autobiográfico. Dunham reconoció en más de una ocasión que 'Sin Medida' nace en parte de su propia experiencia: una etapa vital marcada por su mudanza a Londres tras una ruptura y su posterior reconstrucción emocional.

Dunham hizo tanto en 'Girls' como en 'Sin medida', de lo que podía haber sido una simple serie de mujeres, una comedia romántica descarnada. La junto elección de un personaje alejado de cualquier ideal heroico, la aguda exploración de temas de los 'millennial' y una mezcla particular entre un tono personal y al mismo tiempo la sensibilidad de referentes como Nora Ephron hicieron de 'Girls' lo que finalmente fue. Y ahora trata de hacer lo mismo con 'Sin medidas'.

'Sin Medida' Netflix

La producción cuenta con un elenco de lujo que incluye nombres como Naomi Watts, Richard E. Grant, Adèle Exarchopoulos, Jessica Alba, Michael Zegen, Stephen Fry y Rhea Perlman. También destaca la participación del músico Luis Felber, marido de Dunham en la vida real, quien ha coescrito la serie y compone la banda sonora, añadiendo una capa autobiográfica al proyecto.

Regresar después de 'Girls'

La directora vuelve casi quince años después del fenómeno que desató 'Girls'. A lo largo de seis temporadas, la creadora retrató, con una crudeza y humor la vida de mujeres jóvenes sin idealizaciones ni filtros. Dunham fue la voz de una generación y al mismo tiempo rompió moldes al mostrar cuerpos reales, inseguridades emocionales, relaciones disfuncionales y ambiciones frustradas, todo con un tono entre el humor incómodo. Fue una serie que incomodó, pero también abrió puertas a nuevas formas de contar lo femenino en pantalla, alejadas del estereotipo y llenas de verdad.

Si bien 'Sin Medida' se aleja de 'Girls' en su ambientación y formato, aquí no hay Brooklyn, sino Londres, ni veinteañeras en crisis, sino una treintañera en pleno colapso existencial, ambas series comparten una mirada similar sobre la experiencia femenina. En las dos, Dunham disecciona las relaciones personales con precisión quirúrgica y un humor agudo que incomoda tanto como divierte.

En la misma línea que 'Girls', las grandes ciudades no son un lugares idealizados sino más bien un espacio que pone más complicaciones que facilidades. En este caso, Londres no se presenta como un escenario idílico, sino como un espacio lleno de contradicciones, donde Jessica debe lidiar tanto con sus inseguridades como con la barrera cultural. La ciudad funciona como metáfora del desarraigo: lejos de su entorno habitual, la protagonista no encuentra respuestas, sino nuevas preguntas.