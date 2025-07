Crítica de 'Jurassic World: el renacer' (**): Todo bicho viviente quiere hincarle el diente a Scarlett Johansson

La emoción, el asombro, la fascinación y el espanto de aquel 'Parque Jurásico', el primero, el de Spielberg y su buena lectura de la obra de Michael Crichton, es algo que no se les puede explicar a las nuevas generaciones, que lo han visto probablemente después de toda esa hilera de 'remakes' que llegaron al olor del dinero. Se dio el paso de 'Parque Jurásico', que valió para una trilogía, hasta 'Jurassic World', que ha dado para otra y en la que lo más destacable era el domador de velociraptor que interpretaba Chris Pratt y su animada novia Bryce Dallas Howard. Y ahora llega otro renacer y probablemente otra trilogía, en la que se pone el ojo no en el ADN de sus dinosaurios, sino en la genética actoral de su estrella, Scarlett Johansson, actriz que 'vende tantas camisetas' como cualquier futbolista de moda.

Para ser justos con 'Jurassic World: el renacer' lo primero que hay que decir es que busca aventura, espectacularidad y tensión, y que la encuentra en su segunda mitad, cuando ya se han presentado todos los personajes y conocemos sus resortes íntimos, sus problemas, sus clichés… le cuesta entrar a la película en harina y su primera hora puede uno entretenerse en descubrir quiénes están ahí para que luego se los coman los bichos. El personaje central es Zora (Johansson), una experta en operaciones peligrosas (¡!) y su equipo de mercenarios en el que destaca Mahershala Ali; casi a la altura de protagonismo está Jonathan Bailey, con un atractivo personaje experto paleontólogo, o algo así, y una familia, padre y niña menor incluida, que le pone esa cayena ya algo revenida de 'chiquillos en peligro' de la que ha abusado la selva jurásica.

En la zona entretenida de la película, el director, Gareth Edwards, junto al reputado guionista David Koepp, les proporcionan a sus personajes humanos buenos momentos de peligro y angustia en una jungla plagada de animales que no son de compañía, aunque la sensación que tiene uno es que ni son tan grandes, ni tan voraces, ni tan listos como los de otras películas anteriores. Hay muchas situaciones que parecen recicladas de los momentos estelares de la serie, y alguna que otra, como la del monstruo nadador o el bicho volador, que proporcionan tensión, espectacularidad y novedad.

Y se le meten como con calzador, casi por obligación, esos mensajes sobre los excesos de la genética, los abusos de las farmacéuticas y las bondades de los equilibrios biológicos y el respeto a las especies. Pero, en fin, la mezcla funciona, la película es vistosa y muy divertida, al menos en partes, y Scarlett Johansson, también algo perdida pero de otro modo que en 'Lost in traslation', hace lo que puede para que no se le note que el jurásico no es su mundo.