Los Emmy miran al 'streaming' y castigan a la tele en abierto

Apple TV+ y HBO Max empataron en la gran noche de 'The Studio', 'The Pitt' y el fenómeno de Netflix 'Adolescencia'

'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia' dominan los Emmy 2025

Seth Rogen con sus dos Emmy por 'The Studio'
Seth Rogen con sus dos Emmy por 'The Studio' Reuters
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Los Emmy le dieron a Seth Rogen los premios que le negaron en la ficción. 'The Studio' se convirtió esta noche en la mejor comedia de la televisión, coronando la gran noche de Apple TV+, que empató a premios (13) con HBO Max. ... Hubo justicia catódica pero nadie se lo agradeció a Sal Saperstein, como en la serie. «Me avergüenza lo feliz que me hace esto», reconoció Rogen.

