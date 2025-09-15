Los Emmy miran al 'streaming' y castigan a la tele en abierto

Los Emmy le dieron a Seth Rogen los premios que le negaron en la ficción. 'The Studio' se convirtió esta noche en la mejor comedia de la televisión, coronando la gran noche de Apple TV+, que empató a premios (13) con HBO Max. ... Hubo justicia catódica pero nadie se lo agradeció a Sal Saperstein, como en la serie. «Me avergüenza lo feliz que me hace esto», reconoció Rogen.

Apple TV+ rozó la gloria, pero los Emmy apostaron por la tele de siempre aunque dejaran sin premios a la televisión en abierto: elevaron a 'The Pitt' como mejor serie dramática y premiaron a Noah Wyle y Katherine LaNasa por sacar adelante el agónico turno de urgencias. Dejaron a 'Separación', la otra favorita en la categoría, con solo dos premios: para Britt Lower y para Tramell Tillman. Perdió, a lo grande, 'The White Lotus', que repitió fórmula pero no reconocimiento: solo se llevó banda sonora. Peor le fue a 'The Bear', que ha pasado de la comedia más laureada a irse con lo puesto, penalizada, quizás, por su indefinición, a caballo entre géneros.

No hubo castigo para la mejor miniserie. Sin sorpresas, 'Adolescencia' se convirtió en la ganadora indiscutible de una noche en la que subieron al escenario el director y los tres actores que se dejaron el alma entre planos secuencia: Stephen Graham, también guionista del drama de Netflix, Erin Doherty y el joven debutante Owen Cooper. Para 'El pingüino', su mayor rival en la categoría, quedó solo un premio, el de Cristin Milioti.

Hubo más cabos sueltos que sirvieron para salpicar de variedad una gala anodina. Un poquito para 'Andor', otro para 'Slow Horses' y 'Somebody Somewhere'... y Palestina, de quien solo se acordaron Javier Bardem y Hannah Eninbinder, mejor secundaria de comedia por 'Hacks' por darle la réplica a una Jean Smart que repite como reina de la comedia.