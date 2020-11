2x04 «The Mandalorian» ya tiene su taza de Starbucks Una taza de la reconocida cadena de cafeterías se coló en un capítulo de «Juego de Tronos»; la de Disney sigue sus pasos e incorpora a un hombre en vaqueros

Lorena López
Actualizado: 22/11/2020 17:06h

Ni siquiera la daga con la que Arya Stark mató al Rey de la Noche generó tantos comentarios. El vaso de Starbucks que Daenerys Targaryen tenía en su mesa mientras se celebraba en Invernalia el triunfo contra los muertos se convirtió en el protagonista de la temporada final de «Juego de Tronos». Tras la emisión de ese capítulo, solo se habló durante días del gazapo que se había colado en la emisión de una de las series de televisión con mayor presupuesto (y que no era el primero). Da igual el despliegue técnico que uno tenga, se cometen errores. «The Mandalorian» vuelve a meterse en la lista de grandes producciones que han incorporado algo que no debían.

Como cada viernes, Disney+ sumó a su catálogo un nuevo capítulo. Sabíamos que Mando se reuniría con antiguos aliados para una nueva misión; concretamente, con Caro Dune y Greef Karga. Se presentaba así la oportunidad perfecta para seguir conociendo a uno de esos personajes que derrochan carisma y misterio a partes iguales. Pero, pese a la complicidad que Carl Weathers ha desarrollado con la audiencia, las redes sociales se han llenado de imágenes que señalan al intruso: un hombre de mediana edad en vaqueros y camiseta de manga corta; también lleva un reloj.

Mando se une (con cierta desgana) a sus antiguos aliados para intentar desmontar una base imperial que esconde más de lo que parece. Es en plena incursión cuando, entre disparos y carreras, aparece el gazapo. Pero Disney, lejos de ocultarlo, incluso ha colgado en alta resolución la imagen en la que este aparece (la cual se muestra a continuación; el intruso está en la parte izquierda de la misma). ¿Lo harían a próposito por aquello de generar conversación?

¡Spoiler!

La historia continúa y, pese a que el ritmo de la trama principal sigue siendo lento y que son muchas las distracciones las que el espectador se encuentra por el camino, parece estar a punto de explotar. La primera temporada acabó con lo que Mando creyó que era un Moff Gideon (Giancarlo Esposito) derrotado; sin embargo, como pudo ver la audiencia, este oficial terminó esa cruel y airosa batalla con vida.

«El asedio» relata la parada forzosa que Mando y el pequeño tienen que hacer en Nevarro para reparar su nave. Con El Niño a salvo, Din Djarin acompaña a sus camaradas a lo que pensaban que eran unas simples instalaciones imperiales. Allí descubren que se esconde un laboratorio dirigido por Moff Gideon (Giancarlo Esposito) y donde se llevan a cabo experimentos genéticos con transfusiones de midiclorianos incluidas (aquello que hace a una criatura susceptible a la fuerza). Albergan especímenes deformados y aparentemente muertos, con los que habían experimentado inyectándole sangre de una criatura cuyas características son similares a las del pequeño. Pero necesitan más sangre si quieren continuar con el experimento.

Un mensaje holográfico de Gideon a sus técnicos de laboratorio revela así dos datos clave: por qué quiere hacerse con El Niño, uno de los pocos Jedi de los que se tiene constancia tras su aniquilación tras la letal Orden 66; y su intención de crear un ejercito de supersoldados capaces de utilizar la Fuerza gracias a la transfusión de la sangre de Baby Yoda y su alta concentración de midiclorianos.

Complot contra Gina Carano Si se dicen las palabras complot y actriz en la misma palabra, el lector puede pensar que se va a hablar de Amber Heard, pero esta vez no es así. Gina Carano, la encargada de dar vida a Cara Dune, ha sido señalada por los seguidores de Star Wars. La actriz, a través de sus redes sociales, dejo caer que la victoria de Biden había estado (como también ha dicho en repetidas ocasiones Trump y sin pruebas) provocada por un sistema electoral fraudulento. «Tenemos que limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Crear leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema», tuiteó. Pero no ha sido su única publicación polémica. Gina Carano ridiculizó el uso de mascarilla. «Los líderes demócratas ahora recomiendan que llevemos vendas en los ojos junto con la mascarilla para que no podamos ver lo que de verdad ocurre», escribió. Estas publicaciones han provocado que los seguidores de la franquicia se uniesen para pedir su despido bajo el hashtag #FireGinaCarano. La actriz, lejos de dejar atrás la polémica, respondió con un vídeo de «Peaky Blinders» en el que Tommy Shelby le dice a Grace: «Al diablo con estas personas. Que se jodan».

Disney+ ya ha emitido la mitad de esta nueva entrega de «The Mandalorian», pero los seguidores continúan sin tener muy claro quién o cómo conseguirá derrotar al archienemigo de Mando: Moff Gideon. La ficción no ha revelado información al respecto hasta el recién llegado cuarto capítulo («El asedio»). No es la única promesa que le queda a la serie por cumplir. Los fanáticos de la franquicia continúan esperando ver la versión real de Ahsoka Tano, el personaje que protagonizó otras series como «Star Wars Rebels» o «Star Wars: The Clone Wars» y a quien da vida Rosario Dawson.

En el episodio anterior, «La heredera», se vio cómo el cerco se estrechaba cuando otro personaje recién llegado del universo animado, Bo-Katan (Katee Sackhoff), ponía a Mando sobre la pista de esta guerrera; pero «El asedio» no ha añadido pistas a la búsqueda. La web Orbit Showtime Network compartió el título del siguiente episodio, según «Comic Book», pero fue rápidamente eliminado.

El quinto episodio de esta segunda temporada de «The Mandalorian», según la citada información, se titulará «The Jedi (El Jedi)». Parece evidente –aunque la relación de Ahsoka Tano con la Orden haya sido compleja– que se producirá el esperado encuentro con el personaje en un capítulo que, además, estará dirigido por Dave Filoni. Para quien no reconozca este nombre, el estadounidense es uno de los padres de Ahsoka Tano ya que es, además, quien dirige dos de las ficciones que protagonizó el personaje. Ahora, solo queda esperar hasta el próximo viernes para ver si (por fin) vemos a Tano en acción. Moff Gideon ya tiene un Darksaber en su poder.