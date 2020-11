El espectacular homenaje de «The Mandalorian» a «Apolo 13»

Es normal que una directora joven decida rendirle tributo a sus influencias. Pero si una de sus influencias como artista es su padre, que además es un ganador del Oscar, quizás sea inevitable que haya algún homenaje en su trabajo.

Este es el caso de la también actriz Bryce Dallas Howard, encargada de dirigir el último episodio de «The Mandalorian» para Disney+. Durante el capítulo, una escena que muestra el aterrizaje forzoso de la nave del protagonista, Mando (Pedro Pascal), guarda un parecido

evidente con el clímax de « Apolo 13», como lo señaló una tuitera con buen ojo.

Like father, like daughter! @BryceDHoward, don’t think I didn’t catch that awesome homage paid to your dad! Considering that Apollo 13 is my favorite-favorite movie, I caught it right away! 🤩 @themandalorian I know I can’t be the only one who geeked over this! #TheMandolorianpic.twitter.com/GQwokapkM9