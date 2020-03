Actualizado 29/03/2020 a las 01:32

Pocas series son más icónicas en la televisión de la actualidad que «Los Simpson». La ficción de animación creada por Matt Groening ha aterrizado a demanda en España de la mano de Disney Plus, y su presencia en la plataforma no debe pasarse por alto. «Los Simpson» es una auténtico objeto de culto para muchos millones de personas en todo el mundo y, por ello, es ahora una buena oportunidad para ponerse al día o revisionar algunos de sus mejores capítulos. Si no has visto la serie y la icónica familia amarilla nunca te ha llamado la atención, aquí te damos cinco motivos por los que engancharte al histórico fenómeno de masas:

1) El interés en las vidas de los protagonistas: Los millones de adeptos que «Los Simpson» suma en todo el mundo son personas que han crecido con las aventuras y vivencias de Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie y compañía. A pesar de que no cambian ni de aspecto ni de tamaño, los personajes de la serie de Matt Groening son auténticos referentes para los seguidores de la serie, interesados en lo que deparará el futuro a todos ellos. Algunos personajes, como Edna Krabappel, Murphy Encías Sangrantes, Maude Flanders y Fat Tony han muerto a lo largo de toda la historia de la ficción.

2) Una distracción muy dulce: Si hay algo que tienen las comedias es su especial habilidad para conseguir que los espectadores se «olviden» (o se rían) de sus problemas mundanos. En ello recae gran parte del éxito de «Los Simpson», que en ese sentido ha elevado la animación para adultos al nivel de series como «Friends», «Cómo conocí a vuestra madre», «The Big Bang Theory» y la española «La que se avecina».

3) Son políticamente incorrectos: «Los Simpson» se caracterizan por no ceñirse a los tópicos y por romper con los tabúes. Desde su particular punto de vista, tratan temas como las drogas, la muerte, el «bullying» o las adicciones de un modo de lo más desenfadado. No es una serie «amable» a ese respecto, pero esa es precisamente la esencia de la serie.

4) Sus múltiples predicciones: Los espectadores de la ficción de Groening pudieron presenciar decenas de acontecimientos históricos antes de que sucedieran. La goleada de Alemania a Brasil en el Mundial de 2014, la eclosión de la epidemia del ébola, la aparición de las videollamadas, el hecho de que Donald Trump llegaría a la presidencia de Estados Unidos e incluso la caída de las Torres Gemelas han sido solo algunas de las muchas predicciones de la serie, que llegó incluso a anticipar la compra de Fox por parte de Disney.

5) Por todos los famosos que salen: A lo largo de las treinta temporadas de la ficción, son muchos los futbolistas, cantantes, actores, escritores, políticos, directores de cine y diversas personalidades que han desfilado por «Los Simpson». Elton John, Lady Gaga, Quentin Tarantino, Cristiano Ronaldo, las hermanas Venus y Serena Williams, Stephen King, LeBron James, Kim Basinger, Lionel Messi, Stephen Hawking, Britney Spears; grupos musicales como The Who y Metallica; Barack y Michelle Obama y el propio Trump son solo algunos de ellos.