¿Qué hago si no puedo ver Disney Plus en mi televisor?

El 24 de marzo aterrizó en España Disney Plus que, con un catálogo que une lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic busca hacerse, al menos de momento, con el grueso del público infantil —y no tanto— que tiene asegurada horas de entretenimiento gracias a la plataforma. Al catálogo de Disney —que puedes consultar aquí— puede accederse hasta desde cuatro dispositivos diferentes con una sola suscripción y, además, los contenidos pueden descargarse en diez aparatos. La lista de dispostivos incluye Smart TV, pero no todas las televisiones contarán con la aplicación de Disney Plus, sino solo las más actuales:

Si su televisor no pertenece a ninguno de estos dos grupos, deberá hacer uso de un dispositivo complementario para poder acceder al catálogo de Disney Plus desde el sofá, esto es, Chrome Cast, un Apple TV, Fire TV de Amazon o dispositivos Android TV . También la videoconsola, si dispone de ella, le servirá para conectar Disney Plus a su televisor: Microsoft (Xbox One) y PlayStation®4.

Desde donde sí podrá acceder a Disney Plus sin ningún problema será desde su smartphone o tableta. Esta es la lista completa de dispositivos:

— Amazon (Dispositivos de Fire TV, Televisores Smart de Fire TV y Tabletas de Fire)

— Apple (iPhone, iPad, iPod touch y Apple TV; los clientes pueden abonarse a Disney+ a través de la aplicación)

— Google (teléfonos Android, dispositivos Android TV, Google Chromecast y dispositivos integrados Chromecast)

— Smart TVs de LG con webOS

— Microsoft (Xbox One)

— Smart TVs de Samsung

— Sony / Sony Interactive Entertainment (televisores Sony basados en Android y PlayStation®4)

Además, Disney+ también está disponible a través de varios aliados estratégicos en Europa como Telefonica en España que ofrece el servicio en Movistar+ ; Deutsche Telekom en Alemania; O2 en el Reino Unido; TIM en Italia; y Canal+ en Francia (en este último sólo a partir del 7 de abril). Estas compañías incluyen Disney+ en diferentes ofertas para sus abonados, que varían en cada caso. Disney también tiene un acuerdo de distribución con Sky en el Reino Unido e Irlanda, mediante el cual Disney+ estará disponible inicialmente en Sky Q y en los próximos meses, en NOW TV.