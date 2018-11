Los grandes «caídos» de Cuéntame

Actualizado 30/11/2018 a las 16:21

Algunos, como Pepe Sancho o Tony Leblanc, fallecieron durante la emisión de Cuéntame cómo pasó; otros, como Juan Echanove o Quique San Francisco, la dejaron por necesidades del guión. Otra posibilidad a la que recurren los guionistas con frecuencia, por motivos más o menos confesables, es acabar con un personaje por el método más simple: hacer que muera, aunque su intérprete siga vivo. En este apartado destacan Pere Ponce, el cura que se enamoró de Inés Alcántara y protagonizó una de las evoluciones más significativas de la serie; Alicia Hermida, la cándida Valentina, y Terele Pávez, que interpretó a Doña Pura, madre de Antonio.

Esta es la lista de los emblemáticos personajes que abandonaron la longeva ficción:

Álex Angulo (Floren)

El polifacético Álex Angulo falleció el 21 de julio de 2014 en un accidente de tráfico. Un secundario de oro tanto en el cine como en la televisión, en los últimos años el actor también había prestado su voz a numerosas ficciones sonoras de RTVE, como «Blade Runner» o «La isla del tesoro».

En «Cuéntame» interpretó a Florencio, un personaje episódico que solo apareció en el último capítulo de la décima temporada de la serie de TVE. En este rol, Angulo interpretaba al ángel de la guarda de Antonio Alcántara, en un guiño a la novela de Charles Dickens «Cuento de Navidad».

Roberto Cairo (Desi)

Roberto Cairo, el inolvidable Desi, falleció a los 51 años debido a un cáncer de pulmón. En la mítica serie de TVE Desi era el incombustible compañero de fatigas de Antonio Alcántara, que nunca perdía su humor socarrón. Cuando pensaba que se iba a quedar soltero apareció Clara en su vida, y formó una familia junto a ella y el pequeño Josete. Ya nadie llamará a Antonio Alcántar Antoñito, ni este tendrá a quién decir «tontolaba».

Tony Leblanc (Cervan)

Tony Leblanc, actor en más de 150 películas, falleció en 2012 a los noventa años debido a un fallo cardiaco. En la serie de TVE Leblanc interpretaba a Cervan, el quiosquero que vendía los tebeos a los más pequeños -y revistas del destape a los mayores-. Monárquico hasta la médula, Cervan entretenía a todo San Genaro con sus batallitas.

Pepe Sancho

Pepe Sancho, que también falleció de un cáncer a los 68 años, interpretaba en «Cuéntame» al jefe de la imprenta en la que trabajaba Antonio. Adepto al régimen franquista y corrupto, creó la emprea Construcciones Nueva York, de la que nombró gerente a Antonio y a través de la cual llevaba a cabo numerosos timos y estafas que casi llevan a Antonio Alcántara a la cárcel. Don Pablo murió también en la serie después del fallecimiento del actor que lo interpretaba.

Fernando Fernán Gómez (Don Venancio)

El ganador de 6 Goyas, Fernando Fernán Gómez, falleció en 2007 . En la serie de TVE interpretaba a Don Venancio, el estricto dura de la parroquia de San Genaro y profesor de Carlitos, un papel que reocordaba al entrañable maestro de una de sus películas más famosas, «La lengua de las mariposas». En la serie, abandonó la parroquia por su delicado estado de salud y no se volvió a saber nada de él. La emisión de este capítulo coincidió con su muerte, por lo que el equipo le rindió un nostálgico homenaje a través de Carlitos, su alumno preferido.

Luis Cuenca (Federico)

El ganador de un Goya por «La buena vida» falleció en 2004 a los 82 años. En «Cuéntame» tuvo un papel muy secundario como don Federico, el padre de Clara y abuelo de Josete.

Walter Vidarte (Don Mauro)

El urugüayo Walter Vidarte falleció en 2011. En «Cuéntame» tenía un personaje muy limitado en cuanto a apariciones pero básico para la trama. Vidarte daba vida a Don Mauro, el cacique del pueblo y padrastro de Miguel. Para el hermano de Antonio Alcántara este descubrimiento supuso un duro golpe, que su hermano le ayudó a superar, recordándole que lo importante era la familia que le crió y no su padre biológico.

Juan Echanove

Sin duda la suya es la salida más polémica de la serie. El año pasado anunció desde su cuenta de Instagram su despedida de Cuéntame cómo pasó, asegurando que no había decisión suya. «Último día en “Cuéntame como pasó” -explicó el actor junto a una críptica imagen en la que aparecía tumbado sobre una roca-. No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo, etc...». Echanove, que dio las gracias «a todos los seguidores de la serie» y concluyó su mensaje con un «la vida sigue», comenzó su participación en esta ficción de RTVE en 2005 interpretando a Miguel Alcántara, el hermano del personaje que encarna Imanol Arias.

Quique San Francisco

El actor interpretó a Tinín, el dueño del bar en Cuéntame cómo pasó. Este año, en una entrevista con Risto Mejide, Quique San Francisco confesó que en la serie de TVE no siempre valoran el talento. «Don Fernando Fernán Gomez me lo dijo muy claro. Lo peor que tiene esta profesión es la envidia. He visto muchas injusticas en mi trabajo y siempre basadas en la envidia».