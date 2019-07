«El Cid», la apuesta de Amazon por la historia de España

Actualizado 23/07/2019 a las 01:28

En una clara declaración de intenciones de la que será su apuesta por el mercado español, Amazon anunció ayer su catálogo de series originales en España, entre las que destacan dos superproducciones: «El Cid» y «La templanza». La primera, en colaboración con Zebra, del grupo Izen (participado por Vocento) nace con la aspiración de ser la historia de época «más ambiciosa jamás narrada en España». Así lo aseguró el director de Zebra, José Velasco, al destacar que solo una apuesta fuerte como la del coloso americano podía permitir una creación de semejante envergadura: «Hasta el momento se han hecho ficciones maravillosas, pero ahora hablamos de otro nivel. Es una serie ambiciosa porque el personaje lo merece, necesitábamos un alto nivel de inversión para llevarla a cabo y Amazon no ha tenido problema en ello», destaca.

En la piel de Rodrigo Díaz de Vivar se pondrá Jaime Lorente («La casa de papel», «Elite»), que blandirá las espadas de El Cid, Tizona y Colada. «Puede que no mostremos al personaje histórico como todo el mundo espera pues, tras su figura heroica, se esconde un chaval que logró la grandeza gracias a su lealtad y perseverancia. Eso es lo que queremos contar y, para ello, Jaime es el rostro perfecto», explica Velasco a ABC. No ha sido fácil guionizar el cantar de gesta para trasladarlo a la pantalla. «Ha habido que tirar de imaginación para hilar las historias, pero creo que estamos en límites de invención razonables y que al público no solo le interesará la historia del personaje, sino también sus motivaciones y deseos».

El equipo detrás de «El Cid», destaca su creador, está a la altura de la ambición que exige una superproducción de semejante nivel: set de más de 4.000 metros cuadrados, escenarios naturales, efectos especiales y un equipo de más de 200 profesionales para recrear el poema épico con todo lujo de detalles. Los guiones corren a cargo de Luis Arranz y Adolfo Martínez («Zona hostil»), también director. La banda sonora estará compuesta por Gustavo Santaolalla, poseedor de dos Premios Oscar («Babel», «Brokeback Mountain») y al frente de la dirección de arte estará Benjamín Fernández («Gladiator», «Los otros», «Mar adentro»). La ficción estará disponible en 2020 y, por el momento, el equipo ha recibido el encargo de grabar dos temporadas seguidas: «Tendremos que hacer en siete meses lo mismo que haríamos en año y medio. Es un trabajo de precisión para el que necesitamos mucha gente y muchos medios», asevera.

El entusiasmo de Amazon con el proyecto no es menor. Georgia Brown, directora de la filial europea de producción original de Amazon Prime Video, subraya a ABC que le llevó tiempo conocer al público español para así intentar anticiparse a sus posibles intereses. La compañía, dice, buscaba «algo que no se hubiera hecho antes» cuando «El Cid» llamó a su puerta y vio en la idea la posibilidad de contar una gran historia en televisión con calidad cinematográfica. «Es una de las series más ambiciosas de cuantas tenemos previstas en toda Europa. Puede que la gente no sea consciente de lo que supuso esta leyenda, así que vamos a ayudar a contarla. Los guiones son exquisitos, el equipo es potente y el casting muy interesante. Tiene todos los ingredientes para triunfar».

«La templanza» y «Un asunto privado»

La compañía de Jeff Bezos no está de paso por España, cuyas historias han captado su atención para llevar a cabo un proyecto consolidado en el que Amazon quiere ser referencia. Así lo asegura Georgia Brown, para quien nuestro país tiene «una actitud y un talento difícil de localizar en otros territorios». «La templanza», adaptación de la novela homónima de María Dueñas producida por Atresmedia Studios en colaboración con Boomerang TV, es otro de los pilares con los que la compañía pretende fidelizar al público. La serie contará entre su elenco con Leonor Watling, Rafael Novoa, Emilio Gutiérrez Caba y Juana Acosta.

Cautivada por «Gran Hotel», serie que Antena 3 emitió entre 2011 y 2013, Georgia Brown llegó hasta Bambú Producciones, compañía responsable del que a todas luces será otro peso pesado de Amazon en 2020: «Un asunto privado», historia ambientada en los años 40 y que, como explica Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de Bambú, «busca unir comedia, thriller y acción, dejando el amor en un segundo plano». La ficción, que arrancará con ocho episodios, comenzará a rodarse en el último trimestre del año y se fijará en actores potentes del panorama nacional, aunque también busca nuevos talentos. «Puede que en 'Un asunto privado' encontremos a la Mrs. Maisel española», asegura Georgia Brown.

Amazon también anunció ayer la inminente llegada de otros títulos que trascienden del terreno destinado a la ficción. Uno de ellos es «El corazón de Sergio Ramos», disponible en la plataforma en septiembre de este año y que busca dar a conocer el lado más íntimo del futbolista. En su intención de hacer del deporte uno de los puntos fuertes de su catálago, la compañía de Bezos anunció, además, que prepara una serie sobre el club de fútbol Huesca F.C. y su historia durante la última temporada. El reputado chef Quique Dacosta también llegará en los próximos meses a Amazon con «Una vida, una cena», donde el cocinero convertirá las emociones de distintas personalidades en complejas elaboraciones gastronómicas.

Para completar la apuesta de Amazon por las series de calidad, la plataforma ha anunciado que los espectadores también podrán disfrutar en el servicio de streaming de lo nuevo de «El Pueblo», de Mediaset, cuya primera temporada ya está disponible. En los próximos meses llegarán, además, títulos como «Inés del alma mía», «Hernán» o «Tres caminos».