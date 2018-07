«Anillos de oro» ya habló sobre lenguaje inclusivo hace 35 años

Actualizado 13/07/2018 a las 09:02

Esta semana se ha conocido la intención del Gobierno de adecuar la Constitución a un lenguaje «inclusivo» en colaboración con la Real Academia Española (RAE). Así lo reveló el pasado martes 10 de julio la vicepresidenta Carmen Calvo durante una comparecencia ante la Comisión de Igualdad en el Congreso. La también ministra de Igualdad sostuvo que la redacción de la Constitución en masculino «se corresponde» con una sociedad de «hace 40 años» y cree que «hablar en masculino» traslada al cerebro solamente «imágenes masculinas».

Esta decisión ha suscitado un debate en torno a la necesidad del denominado «lenguaje inclusivo» y del «masculino genérico» (aquel que engloba a hombres y mujeres). Arturo Pérez-Reverte ya ha amenazado con marcharse de la RAE en caso de que el proyecto salga adelante. Rosa Belmonte ya se ha imaginado el panorama. Esta cuestión, sin embargo, lleva siendo objeto de discusión desde hace décadas. Prueba de ello es la serie «Anillos de oro», una de las series más recordadas de Televisión Española.

Creada, escrita y protagonizada por Ana Diosdado (con la dirección de Pedro Masó), la ficción de 13 entregas se emitió en la primera cadena durante el último trimestre de 1983. Supuso una verdadera revolución al abordar semanalmente un tema tan susceptible para la sociedad española como el divorcio, aprobado en nuestro país en 1981. Sus protagonistas son dos abogados, Lola (Diosdado) y Ramón (un jovencísimo Imanol Arias), que deciden montar un bufete especializado es la tramitación de divorcios. La ficción sirvió como radiografía de la cambiante España de aquella época.

El cuarto episodio de «Anillos de oro», titulado «Una hermosa fachada», es el primero en el que los personajes hablan explícitamente sobre machismo. Durante esta entrega, la actriz María Kosty interpreta a María Lázaro, médico y amiga de la protagonista, que busca financiación para un proyecto. En su camino se cruzará Federico (Juan Luis Galiardo), un cirujano plástico, infeliz en su matrimonio. Es precisamente una conversación entre él y su mujer Mónica (Mónica Randall) sobre el personaje de María el claro ejemplo de que el debate en torno al lenguaje «inclusivo» no es nuevo:

–¿Es la primera vez que te lías con un médico?

–¡Vaya, ahora va a resultar que soy «marica»!

–Que ese tono, no, Federico. No me faltes el respeto.

–¿Yo? ¡Pero si eres tú la que dices que me lío con médicos!

–Si no viviéramos en una sociedad machista, no se diría médico para hablar de una mujer.

«Anillos de oro» está disponible en la página web de Radio Televisión Española.