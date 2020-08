Alyssa Milano («Embrujadas»), tras sufrir coronavirus: «Pensaba que me moría» La actriz relata su experiencia con el virus y comparte un mensaje de concienciación: «Quiero se sepáis que esta enfermedad no es un engaño»

La actriz Alyssa Milano, conocida por interpretar a Phoebe Halliwell en «Embrujadas», ha compartido a través de sus redes sociales su experiencia con el coronavirus. «Nunca había estado tan enferma», escribió la intérprete junto a una foto hecha el pasado abril. La estadounidense padeció la enfermedad, pero ninguna de las pruebas a las que se sometió tuvieron un resultado positivo; es decir, Milano compartió su testimonio para denunciar que no pudo probar que había contraído el virus y para cuestionar públicamente el «dudoso» funcionamiento de los tests que se están utilizando en su país.

«Esta era yo el 2 de abril, después de estar enferma dos semanas. Todo me dolía. Perdí el olfato y sentía como si un elefante hubiese estado sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida en mi cuerpo. Perdí cuatro kilos en dos semanas. Estaba muy confundida. También tuve fiebre leve y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente, tuve todos los síntomas del Covid. Pero, a finales de marzo, me hice dos pruebas y ambas resultaron negativas. Además, después de sentirme un poco mejor, me hice una prueba de anticuerpos, a través de la punción en el dedo, y di negativo», explicó en su perfil de Instagram.

Aunque las pruebas decían que Milano no había contraído el virus, la actriz continuaba presentando patologías. «He pasado los últimos cuatro meses con síntomas persistentes. Tengo vértigo, problemas estomacales, periodos irregulares, palpitaciones cardíacas, falta de aliento, cero memoria a corto plazo y malestar general. Así que decidí hacerme otra prueba de anticuerpos en un laboratorio y di positivo a los anticuerpos covid. Sí que tuve covid», añadió la actriz.

Pero su relato no terminó ahí. Alyssa Milano compartió con sus seguidores su opinión sobre lo ocurrido: «Solo quiero que sepáis que nuestro sistema de prueba es defectuoso y no conocemos los números reales. También quiero se sepáis que esta enfermedad no es un engaño. Pensaba que me moría».

Tras relatar su experiencia con el coronavirus, la actriz invitó a sus seguidores a respetar las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. «Por favor cuídense. Por favor lava tus manos y usa mascarilla y manten la distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo».