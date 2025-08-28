Están echando en Disney, y merece la pena verla, la serie sobre la americana Amanda Knox, interpretad por la actriz Grace Van Patten. El caso criminal de Amanda Knox es uno de los más emblemáticos de las últimas décadas por la gravedad de los hechos, por el impacto mediático y las controversias legales que lo rodearon. Amanda Knox, una joven estadounidense de Seattle, fue acusada en 2007 del asesinato de su compañera de cuarto, Meredith Kercher, mientras ambas residían en Perugia, Italia, durante un programa de intercambio estudiantil.

La noche del 1 de noviembre de 2007, Meredith Kercher fue encontrada sin vida en su dormitorio, víctima de múltiples heridas, con el cuerpo deformado por las cuchilladas y un pie amputado. La inspectora, en la serie, copia de la realidad, explico que nunca había visto semejante brutalidad.. Las investigaciones iniciales llevaron a la detención de Amanda Knox, su entonces novio Raffaele Sollecito y un tercer sospechoso, Rudy Guede, un africano del que se encontró un pelo en la escena del crimen. La fiscalía sostuvo que el crimen había sido el resultado de una violenta disputa con connotaciones sexuales, pero las pruebas presentadas durante el juicio fueron objeto de intenso escrutinio. Y, ademas, también se ve en la serie, Amanda Knox fue empujada a un interrogatorio de una presión mental salvaje en el que no le quedó más remedio que confesar lo falso, su implicación, para que la dejan en paz.

En 2009, Amanda Knox y Sollecito fueron condenados por el asesinato, mientras que Rudy Guede fue juzgado por separado y también condenado. A lo largo de los años, las inconsistencias en las pruebas, los errores en el manejo de la escena del crimen y la falta de ADN concluyente llevaron a una serie de apelaciones y revisiones judiciales. En 2015, después de casi ocho años de batalla legal, la Corte Suprema de Italia absolvió definitivamente a Knox y Sollecito, citando la falta de pruebas suficientes. Pero la americana ya se había comido cuatro años de talego seguidos y completos. En la serie se ve que, tras ser liberada, se encuentra de nuevo, va a buscarle, con el fiscal que la interroga y la encarcela.