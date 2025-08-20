Suscríbete a
Amanda Knox vuelve a escena: La nueva serie de Disney reabre las heridas del crimen de Perugia

La producción irrita a la crítica italiana y sacude la ciudad escenario del suceso atroz, donde se alzó la voz contra la instrumentalización del dolor de la víctima, la británica Meredith Kercher

Indignación en Italia porque Amanda Knox vuelva a lucrarse con una serie sobre el asesinato que conmocionó al país

La actriz Grace Van Patten da vida a Amanda Knox en 'Amanda Knox: una historia retorcida'
La actriz Grace Van Patten da vida a Amanda Knox en 'Amanda Knox: una historia retorcida' Andrea Miconi
Dieciocho años después del crimen que sacudió Perugia, la capital de Umbría, Amanda Knox vuelve a escena con una serie que reabre viejas heridas. Fue uno de los casos criminales más mediáticos y polémicos de las últimas décadas. El 1 de noviembre de 2007, ... un suceso atroz sacudió la tranquila ciudad medieval de Perugia, en el centro de Italia. El cuerpo sin vida de la joven británica Meredith Kercher, una estudiante de 21 años, fue encontrado en la casa que compartía con otros compañeros. Meredith había sido apuñalada más de 40 veces. Por el crimen fueron condenados en dos procesos (en primera instancia y en apelación) la joven estadounidense Amanda Knox (20 años en esa época) y su novio italiano Raffaele Sollecito (23). Pasaron cuatro años en prisión. Ambos fueron absueltos del asesinato de su compañera Meredith, de forma definitiva, por el Tribunal Supremo en el 2015. Se cerró así el proceso judicial, que estuvo lleno de giros y controversias, pero dejó heridas abiertas que aún no se han cerrado. El único condenado fue Rudy Guede (20), de Costa de Marfil, con antecedentes por pequeños delitos. Su ADN apareció en la escena del crimen. Cumplió 13 años de cárcel.

Sobre el autor Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma.

Ángel Gómez Fuentes

