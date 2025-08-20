Amanda Knox vuelve a escena: La nueva serie de Disney reabre las heridas del crimen de Perugia

Dieciocho años después del crimen que sacudió Perugia, la capital de Umbría, Amanda Knox vuelve a escena con una serie que reabre viejas heridas. Fue uno de los casos criminales más mediáticos y polémicos de las últimas décadas. El 1 de noviembre de 2007, ... un suceso atroz sacudió la tranquila ciudad medieval de Perugia, en el centro de Italia. El cuerpo sin vida de la joven británica Meredith Kercher, una estudiante de 21 años, fue encontrado en la casa que compartía con otros compañeros. Meredith había sido apuñalada más de 40 veces. Por el crimen fueron condenados en dos procesos (en primera instancia y en apelación) la joven estadounidense Amanda Knox (20 años en esa época) y su novio italiano Raffaele Sollecito (23). Pasaron cuatro años en prisión. Ambos fueron absueltos del asesinato de su compañera Meredith, de forma definitiva, por el Tribunal Supremo en el 2015. Se cerró así el proceso judicial, que estuvo lleno de giros y controversias, pero dejó heridas abiertas que aún no se han cerrado. El único condenado fue Rudy Guede (20), de Costa de Marfil, con antecedentes por pequeños delitos. Su ADN apareció en la escena del crimen. Cumplió 13 años de cárcel.

Ahora, la joven estadounidense regresa al centro del debate público como productora de una miniserie para televisión titulada 'Amanda Knox: una historia retorcida'. Se estrena este miércoles en Disney + con los dos primeros episodios; cuenta con ocho en total y se emitirá uno nuevo cada miércoles. La producción de Disney + está removiendo, incluso antes de estrenarse, antiguos fantasmas. Irrita a Italia, sacude a Perugia, trae consigo una ola de polémicas y reproches. La miniserie está basada en la autobiografía de la propia Amanda Knox (Waiting to be Heard), que además es productora de la serie. Cuenta, por tanto, su verdad, su versión de los hechos. Está coproducida por ella misma y su esposo, Christopher Robinson. 'Amanda Knox: una historia retorcida' tiene un objetivo declarado: mostrar no solo los errores judiciales que la llevaron a pasar cuatro años en prisión, sino también el infierno personal que vivió, entre interrogatorios agresivos, juicio mediático y estigmatización moral.

Noticia Relacionada Amanda Knox, condenada en Italia a tres años de prisión por difamación La estadounidense acusó erróneamente al propietario de un bar congoleño, Patrick Lumumba, del asesinato de Meredith Kercher

Sin embargo, la crítica italiana ha sido muy severa en general. 'Il Corriere della Sera', principal periódico italiano, sostiene que la serie presenta una versión sesgada, escrita «desde el punto de vista de Amanda», que convierte a Italia en un escenario de «machismo retrógrado» y supersticiones grotescas. En una de sus escenas, por ejemplo, un cuervo golpea la ventana de la Fiscalía como presagio, mientras el fiscal Giuliano Mignini es retratado como un iluminado que habla con Jesús y se siente elegido para liberar a Perugia del mal. En definitiva, la serie muestra una caricatura de Italia, sobre todo de su sistema judicial, algo en lo que abundó la prensa estadounidense, que siempre mostró simpatía y favoreció la imagen de Amanda.

El rechazo que, en general, tuvo Amanda Knox en Italia se reflejó visiblemente en la ciudad de Perugia, donde ocurrieron los hechos, llegando a movilizarse durante el rodaje. Los vecinos colgaron pancartas en protesta y acusaron a la serie de explotar una tragedia con fines comerciales. Ante la presión social, el equipo de producción trasladó parte del rodaje a Olevano Romano, donde se recreó la casa del crimen. La alcaldesa de Perugia, Vittoria Ferdinandi, acabó pidiendo disculpas por haber concedido los permisos de rodaje. En todo este dispositivo mediático, Meredith Kercher vuelve a ser la gran ausente. El abogado de la familia, Francesco Maresca, ha criticado duramente la serie. «La memoria de Meredith debería descansar en paz, sin ser perturbada cíclicamente por Amanda Knox», ha declarado. A su juicio, la producción no aporta nada nuevo, salvo visibilidad -y beneficios- para su protagonista.

La hermana de la víctima, Stephanie Kercher, ha expresado también su dolor: «Meredith dejó un vacío indescriptible. Nada de lo que se diga podrá cambiar su legado de amabilidad y amistad». En su dura crítica sobre 'Amanda Knox: una historia retorcida', 'Il Corriere della Sera' concluye: «Definitivamente, no es una serie memorable».