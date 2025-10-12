Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes
12-O
Pedro Sánchez da plantón a la prensa en el Palacio Real y se marcha sin hacer el tradicional corrillo

El regreso de Diane

«Diane es luz pura, luz afilada que atraviesa la mediocridad, es elegancia, es verdad sin adjetivos»

Muere Diane Keaton, actriz icónica y musa de Woody Allen

El regreso de Diane
Rodrigo Cortés

Rodrigo Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Diane canta 'It had to be you' en un club nocturno. Diane lleva corbatas de abuelo. Diane tiene un chaleco rescatado de una catástrofe natural y pantalones de payaso criado en Oxford. Diane se calza un sombrero en el que caben ella, Woody Allen ... y todos los hijos de Mia Farrow juntos. Diane se defiende de una langosta. Diane es luz pura, luz afilada que atraviesa la mediocridad, es elegancia, es verdad sin adjetivos. Tiene esa sonrisa que sólo ella tiene con la que te acoge, juzga e ilumina al tiempo, con la que te recuerda, borrándola sólo un poco, que eres tontísimo, con la que te admira y te reconviene y se divierte y aprende.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app