La revista 'People' ha confirmado el fallecimiento citando a un portavoz de la familia

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton ha muerto este domingo a los 79 años en California, según confirma la revista 'People' citando a un portavoz de la familia.

La actriz nació en Los Ángeles en 1949 y en 1978, década en la que saltó a la ... fama, ganó el Oscar a la mejor actriz por 'Annie Hall'.

