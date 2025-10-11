Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton ha muerto este domingo a los 79 años en California, según confirma la revista 'People' citando a un portavoz de la familia.

La actriz nació en Los Ángeles en 1949 y en 1978, década en la que saltó a la ... fama, ganó el Oscar a la mejor actriz por 'Annie Hall'.

Con una extensa carrera cinematográfica, la actriz tuvo papeles en películas como 'El Padrino', 'El club de las primeras esposas' o 'La chical del tambor'. El citado medio no ha ofrecido detalles sobre las causas del deceso. La familia ha solicitado privacidad en estos momentos. [HABRÁ AMPLIACIÓN]

