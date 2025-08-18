Viene al caso escribir sobre la saga de películas 'Rambo', de guerra, protagonizada por Sylvester Stallone, tras la reunión de los dos autócratas, Trump y Putin, sobre la guerra en Ucrania. Trump es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, al contrario que el boina verde Rambo, que solo tiene una flaqueza, vivir fuera de su patria, los EEUU. Y lo hace porque allí a los veteranos se les trata mal y no se les da trabajo. Ahora Trump lo hace con los enfermos, los inmigrantes y los vagabundos. Vean la saga y contemplarán al auténtico héroe americano, el que causa rubor en Trump. Al héroe español, nuestro cobarde Sánchez, ni está ni se le espera, quizás por sus cambalaches chinos regidos por Zapatero.

Desde el estreno de 'Acorralado' en 1982, la franquicia de Rambo explora y explota los traumas de la guerra, la lucha por la supervivencia y la alienación social, así que John Rambo es un referente de resistencia y de lucha personal.

La primera entrega nos muestra un veterano de la Guerra de Vietnam que, al regresar a casa, se enfrenta a la hostilidad de una sociedad que lo rechaza, a sangre y puñetazos. Aquí, a los socialistas de verdad, nos quitan las lentejas. En la secuela, 'Rambo II', envían al héroe a Vietnam a una misión para rescatar prisioneros de guerra. Las siguientes entregas, 'Rambo III' y 'Rambo: Last Blood', ampliaron la narrativa del personaje, llevándolo a conflictos internacionales y enfrentamientos personales. 'Rambo III' lo sitúa en Afganistán durante la ocupación soviética, mientras que 'Rambo: Last Blood' lo muestra luchando contra mercenarios en Birmania. En la última se marcha a México a matar narcotraficantes. Un tipo duro, todo un héroe que no pide perdón ni maldita falta que le hace.

Sí, y estás herido, en el alma, convertido en la máquina de guerra perfecta. Debe cerrar el círculo de lo que él llama hogar, el infierno. A Rambo le queda alguna aventura que se debe ver en la gran pantalla. Este el tipo de dirigente que necesitamos, un valiente, y no al cobarde del galgo de Paiporta.