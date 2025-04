Solo tienes 24 horas para verla: se va de Netflix una de las mejores películas del siglo XXI, con 5 nominaciones a los Premios Oscar

Netflix ofrece un extenso catálogo de películas, tanto de origen español como internacional. Algunas de estas producciones son originales de la plataforma, mientras que otras son adquisiciones que realiza la compañía. En este último caso, los derechos de emisión están sujetos a licencias que, al vencer, obligan a retirar los títulos del servicio.

Este sistema de rotación responde a los acuerdos que Netflix mantiene con estudios y distribuidoras, los cuales establecen fechas límite para la disponibilidad de ciertos contenidos. Como resultado, cada mes la plataforma anuncia la salida de diversas películas, incluyendo clásicos y obras muy queridas por la audiencia.

En esta ocasión, Netflix ha comunicado la retirada inminente de una película que está considerada como una de las mejores del siglo XXI. La cinta desaparecerá en apenas 24 horas, ya que el martes 15 de abril será el último día para poder verla.

Hablamos de 'El lobo de Wall Street', una película estrenada en 2013 y dirigida por el prestigioso cineasta Martin Scorsese ('Toro salvaje', 'El irlandés'). La popular cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en las memorias de Jordan Belfort del mismo nombre, publicadas en 2007.

Una película controvertida

'El lobo de Wall Street' narra la meteórica carrera de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) como agente de bolsa en la ciudad de Nueva York. Y es que el corredor de bolsa pasó de ser, a mediados de los años 80, de un joven honrado que perseguía el sueño americano, a víctima de su ambición desmedida.

Belfort logró amasar una enorme fortuna que le valió el mote de 'El lobo de Wall Street' y protagonizó años llenos de dinero, poder y drogas en los que el temor a la ley no existía. El agente de bolsa y su manada de lobos se involucraron desenfrenadamente en la corrupción y el fraude en Wall Street, lo que lo llevó finalmente a su caída.

La película, de una duración de 180 minutos, está protagonizada por Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort. El reparto lo completan Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner y Jean Dujardin, entre otros.

'El lobo de Wall Street' NETFLIX

'El lobo de Wall Street' fue un gran éxito en cines, recaudando 392 millones de dólares -unos 357 millones de euros- en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de Scorsese. No obstante, la cinta no estuvo exenta de críticas por su contenido sexual explícito y por su retrato de las drogas.

Sin embargo, la película logró una buena acogida entre la crítica y aparece en varios listados como una de las mejores producciones del siglo XXI. En cuanto a premios, obtuvo 5 nominaciones en los Oscar (mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor por Leonardo DiCaprio y mejor actor de reparto por Jonah Hill), aunque finalmente se fue de vacío.

La cinta de Scorsese también fue nominada en importantes galardones como los Premios Bafta o los Globos de Oro, en los que DiCaprio se hizo con el galardón al mejor actor en una comedia o musical.

Dónde ver ahora 'El lobo de Wall Street'

Los suscriptores de Netflix no podrán ver, a partir del próximo 16 de abril, 'El lobo de Wall Street'. Sin embargo, existen otras opciones para no perderse esta gran joya del cine. Y es que la película está disponible en la actualidad en Amazon Prime Video, SkyShowtime y en Movistar Plus+ como contenido exclusivo.

Además, puede alquilarse o comprarse en Apple TV y Rakuten TV por un precio que va desde los 2,99 a los 9,99 euros.