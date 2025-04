Solo tienes 24 horas para ver la mejor película de la historia: Netflix retira de su catálogo una obra maestra del cine, ganadora de 3 Oscars

Netflix cuenta con un amplio catálogo de películas, tanto de producción española, como extranjera. Algunas de ellas son cintas originales de la plataforma, mientras que otras son adquisiciones que realiza la compañía. En algunos de estos casos, los derechos pueden expirar, por lo que el filme deja de estar disponible para sus usuarios.

Esta dinámica de Netflix responde, en gran parte, a acuerdos de licencia con estudios y distribuidores que imponen fechas de caducidad a la disponibilidad de ciertos contenidos. De esta forma, cada mes la plataforma anuncia la retirada de títulos, algunos de ellos clásicos o producciones muy queridas por el público.

En este sentido, Netflix ha anunciado que elimina de su catálogo la mejor película de todos los tiempos, según diferentes críticos y plataformas especializadas. La cinta desaparecerá en apenas 24 horas, ya que el lunes 14 de abril será el último día para poder verla.

Se trata, nada más y nada menos, que de 'El padrino', considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine. La película se estrenó en 1972 y está dirigida por el prestigioso director de cine Francis Ford Coppola, ganador de un Oscar a mejor guion adaptado por esta cinta.

Una obra maestra del cine basada en una novela

'El Padrino' está basada en la novela homónima de 1969 de Mario Puzo, quien adaptó el guion para la película junto a Coppola y Robert Towne, este último sin ser acreditado. La trama de la cinta se sitúa en el Nuevo York de los años 40 y gira en torno a los Corleone, una de las familias mafiosas más poderosas de la ciudad estadounidense.

Don Vito Corleone es un respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York, padre de cuatro hijos (Connie, Sonny, Fredo y Michael). Sin embargo, cuando se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato.

Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas en la que Michael, inicialmente ajeno al crimen organizado, se ve obligado a involucrarse, iniciando así su transformación en el nuevo jefe de la familia Corleone.

'El Padrino' NETFLIX

El reparto de la película está encabezado por un majestuoso Marlon Brando como Don Vito Corleone y un joven Al Pacino como su hijo Michael. Completan el magistral reparto James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton y Talia Shire, entre otros.

'El padrino' es la primera de una trilogía de películas, continuada por sus secuelas 'El padrino II' (1974) y 'El padrino III' (1990), también dirigidas por Coppola.

Ganadora de 3 Oscar y considerada una de las mejores películas de la historia

'El padrino' ha pasado a la historia como una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Además de ser una de las cintas más taquilleras de la época, fue muy aclamada por la crítica. El American Film Institute la clasifica como la segunda mejor película del cine estadounidense (detrás de 'Ciudadano Kane'), mientras que Filmaffinity considera que es la mejor de la historia.

En cuanto a premios, el filme de Coppola ganó 3 Oscar: a mejor película, a mejor guion adaptado y a mejor actor para Marlon Brando, quien, como curiosidad, rechazó el galardón en protesta por la discriminación hacia los nativos americanos en Hollywood. Además, la cinta se hizo con diferentes galardones, entre ellos, 5 Globos de Oro y un Bafta.

Dónde ver ahora 'El Padrino'

Los suscriptores de Netflix no podrán ver, a partir del próximo 15 de abril, 'El Padrino'. Sin embargo, existen otras opciones para no perderse esta gran joya del cine. Y es que la película está disponible en la actualidad en SkyShowtime y en Movistar Plus+ como contenido exclusivo.

Además, puede alquilarse o comprarse en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Prime Video por un precio que va desde los 3,99 a los 9,99 euros.