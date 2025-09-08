Pedro Ruiz va al cine a ver 'El Talento' y opina sin filtros sobre la nueva película de Ester Expósito: «Haga lo que haga...»

Pedro Ruiz va al cine a ver 'El Talento' y opina sin filtros sobre la nueva película de Ester Expósito

El mes de septiembre ha traído a la cartelera de nuestro país nuevas películas, donde el cine español vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. El gran reclamo para los espectadores será 'Romería', la última película de la aclamada Carla Simón, que se estrenó en las salas el 5 de septiembre. La cinta ya ha conseguido colocarse, junto a 'Sirat' y 'Sorda', entre los tres títulos preseleccionados para representar a España en la próxima edición de los Oscar en la categoría de mejor película internacional.

No obstante, la ficción de la directora española no es el único proyecto nacional que ha visto la luz en estos últimos días. Junto a ella se estrenó también este pasado viernes 'El talento', la última película del cineasta Polo Menárguez, conocido por cintas como 'El plan' y series como 'Los Farad' o 'Las abogadas'. Coproducida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Ester Expósito, Pedro Casablanc y Mirela Balic, este nuevo estreno ha conseguido llamar la atención de muchos amantes del audiovisual.

Este thriller dramático, basado en la novela de Arthur Schnitzler 'La señorita Else' de 1925, cuenta la historia de Elsa (Ester Expósito), una estudiante de violonchelo con mucho talento a punto de irse a Viena, que acude una lujosa fiesta de la alta sociedad para celebrar el cumpleaños de su amiga Idoia (Mireia Balic). Allí, la joven recibe una llamada de su madre que pone su vida en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad.

Un argumento que, una vez más, nos habla del machismo y de una joven que, a pesar de su talento, solo es valorada por su cuerpo. En palabras de su propia protagonista, la actriz madrileña Ester Expósito, es una película donde el «abuso de poder» está a la orden del día. «Cuando leí el guion, uno de los temas que más me movían y me tocaban de la historia fue el hecho de cómo cosificamos y sexualizamos, especialmente a las mujeres y a su cuerpo», relató ella misma en una entrevista.

La opinión de Pedro Ruiz sobre 'El talento', la última película de Ester Expósito

Desde que se estrenara hace apenas unos días, el flamante filme de Polo Menárguez ya ha conseguido atraer a cientos aficionados españoles al cine. Uno de los últimos en disfrutar de la película ha sido Pedro Ruiz, todo un amante de la cinematografía, que aprovechó hace unos días para acercarse a las salas a ver 'El Talento'.

Habituado a dar su opinión sobre las películas que acude a ver semanalmente, el actor y presentador ha aprovechado su tirón en redes sociales para publicar su propia crítica sobre la última película de Ester Expósito. Lo ha hecho en X (antes Twitter), donde se ha pronunciado sobre el gran atractivo de esta cinta, a la que ha calificado de «bisoña».

Para el catalán, hay uno de los actores dentro del reparto que engrandece toda la película de Polo Menárguez: «Haga lo que haga, Pedro Casablanc dignifica sus secuencias», ha asegurado Ruiz al dar su opinión tras acudir al cine a ver la cinta.

Haga lo que haga, Pedro Casablanc dignifica sus secuencias. En EL TALENTO, peli bisoña con Esther Expósito, es también el que mejor flota. Infalible. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 7, 2025

El intérprete, todo un veterano del cine español, vuelve a hacer un trabajo inmenso en este nuevo proyecto, siendo, a ojos de Pedro Ruiz, el gran protagonista del filme. «En 'El Talento', peli bisoña con Esther Expósito, es también el que mejor flota», ha sentenciado el presentador barcelonés, calificando a Casablanc de «infalible» en toda su filmografía.