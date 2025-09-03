'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las preseleccionadas de España para los Oscar 2026

Han pasado 21 años del último Oscar a la mejor película internacional para el cine español, más de dos décadas desde que Alejandro Amenábar levantara la estatuilla por 'Mar adentro'. Desde entonces, los académicos de aquí han probado de todo para convencer a los de allí: la baza de los nombres conocidos internacionalmente de Almodóvar o León de Aranoa; enviar a J. A. Bayona de la mano de Netflix (suya fue la última nominación, con 'La sociedad de la nieve', en 2024) o apuestas más de autor como Isaki Lacuesta, Carla Simón o los Moriarti. Nada ha convencido. Para los Oscar de 2026, los nombres que se han anunciado en la mañana de este miércoles vuelven a sonar parecidos a los de las últimas intentonas: 'Romería', de Carla Simón, 'Sorda', de Eva Libertad y, aquí la novedad, 'Sirat', de Oliver Laxe, que tuvo gran acogida en el último festival de Cannes.

Los académicos españoles han votado entre los 57 largometrajes estrenados entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de 2025, que son los que pueden optar a representar a España en los Oscar.

'Sirat', de Oliver Laxe, bajo la producción de El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, parece la favorita, la que más puede sorprender a los votantes de todo el mundo que nominan en la categoría internacional; y, también, ese factor sorpresa, rompedor, puede jugarle en contra por la radicalidad de su propuesta. «La Academia americana ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Yo me hice académico en 2007 y costaba mucho entrar; en los últimos años, en contraposición de la política trumpista, se han abierto al mundo y eso ha permitido que se vean películas insólitas en los Oscar, con películas amargas e incluso antisistema. Ser radical no es un problema, es una virtud. Afortunadamente los tiempos han cambiado para mejor, y una propuesta como 'Sirat' es muy oportuna, es una película que se comunica muy bien, y eso la hace muy accesible para lo que es la nueva Academia de Hollywood con más de 10.000 miembros repartidos por todo el mundo», dijo Agustín Almodóvar. «La prensa americana ha conectado con la película, porque allí hay una tradición de cine muy radical desde los años 70, que son las películas en las que nos hemos inspirado. Salimos en las quinielas de los medios americanos y por eso tenemos una oportunidad muy buena. A los americanos les va la marcha», dijo Oliver Laxe, ya en campaña. Y remató esa idea Almodóvar: «El respaldo de Cannes, del premio, que no se ha comunicado lo suficiente, nos da un valor muy interesante. Cannes está anticipando las selecciones de los Oscar».

Hacer campaña

«Trataremos de reproducir lo que hemos hecho en el pasado», dijo Esther García, productora de 'Sirat', premio Nacional de Cinematografía y una de las personas con más experiencia de nuestra industria en estas lides americanas, que contó que ya tienen asegurada la distribución de 'Sirat' en el mercado americano por Neon, la distribuidora que ha llevado a 'Anora' o 'Parásitos' en las últimas temporadas. «Hay que hacer una gran inversión económica y personal, de mucho sacrificio, para conseguir cada uno de los votos que se necesitan para una nominación a los Oscar», ha dicho la productora, que también (porque esto es una especie de campaña electoral) ha querido agradecer a sus compañeros académicos (y votantes) la participación.

Si para el 17 de septiembre la apuesta española es Carla Simón, será la tercera vez que los académicos españoles envíen a Hollywood a Carla Simón. Las dos veces anteriores, con 'Verano, 1993' y 'Alcarràs', no hubo suerte y ni siquiera se pasó el corte de la nominación final. Habrá que ver si a la tercera, y tras pasar por la Sección oficial de Cannes, va la vencida.

'Sorda' es la novedad, con una directora debutante, Eva Libertad, que llega a esta votación tras haber pasado por el Festival de Berlín.

