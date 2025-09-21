Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga: «Maspalomas es un lugar donde te liberas o un armario gigantesco»

Es domingo en San Sebastián, un domingo sombrío y lluvioso como los días que pasa en la residencia de ancianos Vicente, un hombre de 76 años que todavía saborea el recuerdo luminoso de su último verano en Maspalomas, el lugar al que se fue ... para alejarse de la tristeza tras romper con su última pareja. Ese Vicente, aquella playa luminosa y este San Sebastián gris son los protagonistas de 'Maspalomas', la película española que hoy compite por la Concha de Oro en el Festival de la ciudad vasca. La dirigen Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, que por primera vez firman como Moriarti, la prestigiosa productora con la que han rodado, juntoa Jon Garaño, títulos como 'La trinchera infinita', 'Handia' o ´Loreak'. Una historia sobre la sexualidad, el deseo y la libertad en la tercera edad. Un compendio de tabúes que aquí, como en sus anteriores trabajos, vuelven a filmar con elegancia y profundida.

-¿Qué significaba Maspalomas para ambos antes de esta película?

-Jose Mari Goenaga: Yo descubrí 'Maspalomas' en 2016, cuando fui por primera vez de vacaciones con mi pareja. Había oído que era un destino gay y, de hecho, por eso fui. Pero si me remonto mucho más atrás, el primer recuerdo que tengo de Maspalomas es de mis padres, cuando se fueron de viaje de novios y se perdieron en las dunas. Mis padres contaban esa anécdota pero claro, las dunas ahora y en la película tienen otro significado muy diferente del recuerdo de mi madre.

-Aitor Arregi: Yo no sabía nada de Maspalomas hasta que Jose Mari nos propuso esta película. Me sonaba vagamente como un destino turístico. Pero no sabía ubicarlo.

-¿Y ahora qué significa Maspalomas?

-Jose Mari Goenaga: Para mí, el cambio fue al ir y encontrarme un microcosmos muy llamativo. Enseguida pensé que podía haber una historia en ese lugar con esos cuerpos desnudos, esos señores mayores... Había muchas cosas que me parecían interesantes. Luego empecé a ir más con la idea de que haría una peli. A nivel personal, es un sitio en el que me siento muy cómodo, como en casa, desinhibido y muy relajado. Luego ahí ya podríamos empezar a hablar de cómo exteriorizas tu condición sexual en tu día a día, en tu cotidianidad, etc. En Maspalomas es algo que ni te planteas, es lo normal. La película sí que reflexiona sobre eso: si Maspalomas es el lugar donde te liberas o es un armario gigantesco, donde también te ocultas de los demás.

Noticia Relacionada La honestidad de Leiva: «Ser introvertido me lo ha dado la popularidad, yo no lo era» Fernando Muñoz El músico presenta en San Sebastián un documental que expone su lado más íntimo: desde sus orígenes humildes hasta el éxito mundial, pasando por adicciones, ansiedad, su enfermedad en la garganta y la pérdida de un ojo

-En el cine, los cuerpos y la sexualidad de las personas mayores eran un tabú incluso con personas heterosexuales.¿Cómo fue el proceso de 'levantar' una película con esos tabúes, a los que añaden la homosexualidad?

-Aitor Arregi: Era una historia muy personal de José Mari que a mí me apetecía mucho hacer con él. Nosotros como Moriarti no somos los más radicales ni rompedores ni iconoclastas, pero precisamente por eso me apetecía ponernos la cresta e ir a un lugar nuevo. Y afrontar este tabú. Lo de la edad fue un plus porque mostramos algo que gran parte del público no está acostumbrado a ver: sexo y deseo en gente mayor. Es curioso porque ver sexo entre dos hombres con cuerpazos y jóvenes parece que se acepta más fácilmente que esto que proponemos.

-Jose Mari Goenaga: La base de esta historia está en el conflicto interior del protagonista con su condición sexual. Era muy importante mostrar el sexo, porque es lo que define e ilustra ese conflicto. Y además necesitábamos generar ese contraste entre Maspalomas y el mundo de la residencia. Era muy importante mostrar esa apertura de Maspalomas para después mostrarlo en la residencia. Para documentarme, hablé mucho con una extrabajadora social de un grupo de residencias y me decía que la gente mayor en las residencias desafían las ideas que tenemos en muchos sentidos, incluido el sexo.

José Ramón Soroiz, protagonista de 'Maspalomas'

-¿Como le plantearon al actor José Ramón Soroiz, a sus 74 años, un papel tan físico y complejo?

-Aitor Arregi: Bueno, él es un pelín más joven que el personaje, que tiene 76. José Ramón es una persona que se toma su tiempo, duda mucho… hasta ahí, todo normal. José Mari le envió una versión de guion y no le dijo que había...

-Jose Mari Goenaga: No le comenté que había sexo (risas), Hablamos de la historia pero poco más porque él vino muy preocupado con el tema de las entrevistas, que él no quería hacer porque se agobia mucho. Viendo que estaba tan angustiado con eso, me dio como palo decirle: «Hay mogollón de sexo».

-Aitor Arregi: Luego sí que se convirtió en uno de los temas principales de la construcción de Vicente y de cómo afrontarlo. Empezamos a hablar con él, intentas tranquilizarle, hacerle ver que no es un capricho, que es parte de la historia… Hasta un punto en el que hay un muro, y lo notas. Tu le puedes asegurar que en cierta secuencia las cosas se van a hacer de una manera pero le que él nerviosismo, con la alerta pensar «qué necesidad tengo yo de meterme en este jaleo a mi edad». Y luego pasaba mucho que un día venía más animado, pero al día siguiente: «Es que lo he estado pensando, y no sé cómo va a ser esto, cómo lo vamos a hacer». Y ahí jugaron un rol fundamental las coordinadoras de intimidad. Era la primera vez que las teníamos y fueron como agua bendita.

-¿Cómo funcionan esas coordinadoras de intimidad?

-Aitor Arregi: Se reúnen primero contigo, identifican las escenas más cargadas de tono, de sexo, desnudez, etc. Entonces les explicamos un poco nuestras ideas, por dónde querríamos grabar, hasta qué punto querríamos enseñar el cuerpo, referencias que podemos tener, y luego ellas van donde José Ramón, porque son como mediadoras, y le explican un poco lo que quieren con mucha psicología, mucha cercanía. A José Ramón le fueron trabajando y tranquilizando. Todo esto se recoge en un documento, negro sobre blanco, para asegurarnos dos meses después, cuando estemos ahí rodando, de lo que habíamos acordado. Eso quita muchas tensiones.

-Jose Mari Goenaga: Luego fueron fundamentales los ensayos. José Ramón ensayó con todos los actores con los que tiene interacción sexual para buscar la verdad a través de la mentira, a través de hacer que parezca real algo que no sucede y que, a la vez, todos esten cómodos. Porque no olvidemos que estamos hablando de una persona que se queda desnudo delante de 40 personas. Creemos que José Ramón no tenía tanto miedo a las escenas de sexo como a aparecer desnudo. Las coordinadoras te dan también soluciones desde su experiencia, tienen sus recursos, y te dicen: «Mira, si van a fingir una penetración, es mejor poner una pelotita de pilates deshinchada».

-¿Cómo ha surgido la idea de que esta película, por primera vez en vuestra carrera, sea «Dirigida por Moriarti»?

-Jose Mari Goenaga: Tenemos la sensación de que no sabemos si la gente nos acaba de ubicar, y como cambiamos de tándem, a veces somos Jon (Garaño) y yo, a veces Jon y Aitor, a veces Aitor y yo… y porque tenemos la sensación de que cada vez más nuestra visión grupal es la que define nuestro cine. Así que decidimos firmar ya como Moriarti, que es nuestra productora, porque si no te empiezan a llamar 'los vascos' o cosas así. Aunque tiene pegas… El otro día mi madre me dijo que: «Oye, que no aparecen vuestros nombres en el cartel» (risas).

-El año pasado estrenaron 'Marco' y 'Balenciaga', y ahora este 'Maspalomas'. ¿Este va a ser el nuevo ritmo de los Moriarti?

-Aitor Arregi: Desde junio hemos hecho un parón, que lo necesitábamos, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos. No tengo especial prisa por meterme en un rodaje. Estos proyectos tan seguidos vienen de la época de COVID. Justo al terminar 'La trinchera infinita' nos confinaron y ahí se desarrollaron unos proyectos, entre los que están estos que son los que consiguieron tener luz verde. Creo que va a haber parón de trabajo en Moriarti ahora.

-Jose Mari Goenaga: Ahora hay un proyecto de serie que igual sale pero sino con ganas de parar y de dedicarnos un tiempo a desarrollar ideas. Es un privilegio súper grande ese, porque pasas por momentos muy estresantes, de mucha ansiedad, y entonces necesitas también estos momentos de pensar.