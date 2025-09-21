Suscríbete a
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga: «Maspalomas es un lugar donde te liberas o un armario gigantesco»

Los directores de 'La trinchera infinita' o 'Handia' compiten por la Concha de Oro con 'Maspalomas', una emotiva película sobre un hombre de 76 años que sigue queriendo vivir su sexualidad

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (parte de Moriarti), este domingo en San Sebastián, presentando la película 'Maspalomas'
San Sebastián

Es domingo en San Sebastián, un domingo sombrío y lluvioso como los días que pasa en la residencia de ancianos Vicente, un hombre de 76 años que todavía saborea el recuerdo luminoso de su último verano en Maspalomas, el lugar al que se fue ... para alejarse de la tristeza tras romper con su última pareja. Ese Vicente, aquella playa luminosa y este San Sebastián gris son los protagonistas de 'Maspalomas', la película española que hoy compite por la Concha de Oro en el Festival de la ciudad vasca. La dirigen Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, que por primera vez firman como Moriarti, la prestigiosa productora con la que han rodado, juntoa Jon Garaño, títulos como 'La trinchera infinita', 'Handia' o ´Loreak'. Una historia sobre la sexualidad, el deseo y la libertad en la tercera edad. Un compendio de tabúes que aquí, como en sus anteriores trabajos, vuelven a filmar con elegancia y profundida.

