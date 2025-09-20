Suscríbete a
Linklater, a la captura de Jean-Luc Godard: «Hollywood es bastante terrible»

El texano presenta en Perlas 'Nouvelle Vague', un homenaje al cine de autor y a la leyenda de 'Al final de la escapada'

El director y guionista estadounidense Richard Linklater, a su llegada al hotel que aloja a los invitados de la 73 el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presenta 'Nouvelle Vague' en la sección Perlas
El director y guionista estadounidense Richard Linklater, a su llegada al hotel que aloja a los invitados de la 73 el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presenta 'Nouvelle Vague' en la sección Perlas
El maestro del tiempo presente viaja ahora al pasado. Richard Linklater, que enamoró a medio mundo con la trilogía de 'Antes del amanecer' y capturó los instantes de una juventud en 'Boyhood', decide ahora irse al luminoso ayer de París, 1960, para retratar la ... figura de otro tipo emperrado por entonces en captar la realidad, el ahora, la vida: Jean-Luc Godard. A lomos del cine –la máquina del tiempo más poderosa que de momento se ha inventado– Linklater se marcha al instante preciso en que el crítico estrella de 'Cahiers du Cinema' se pone a rodar su primera película, 'Al final de la escapada', legendaria y mitificada aventura de un tipo que llegaba al rodaje sin idea de qué iba a hacer ese día, sin los diálogos escritos y que, cuando alguien le preguntaba algo que no sabía –esto es, todo– se inventaba una cita petulante o lanzaba una insolencia afiladísima.

