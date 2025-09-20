Linklater, a la captura de Jean-Luc Godard: «Hollywood es bastante terrible»

El maestro del tiempo presente viaja ahora al pasado. Richard Linklater, que enamoró a medio mundo con la trilogía de 'Antes del amanecer' y capturó los instantes de una juventud en 'Boyhood', decide ahora irse al luminoso ayer de París, 1960, para retratar la ... figura de otro tipo emperrado por entonces en captar la realidad, el ahora, la vida: Jean-Luc Godard. A lomos del cine –la máquina del tiempo más poderosa que de momento se ha inventado– Linklater se marcha al instante preciso en que el crítico estrella de 'Cahiers du Cinema' se pone a rodar su primera película, 'Al final de la escapada', legendaria y mitificada aventura de un tipo que llegaba al rodaje sin idea de qué iba a hacer ese día, sin los diálogos escritos y que, cuando alguien le preguntaba algo que no sabía –esto es, todo– se inventaba una cita petulante o lanzaba una insolencia afiladísima.

«La gente que trabaja en una película no tiene ni idea de si va a ser buena o mala, sobre todo si es alguien primerizo, por eso me hacía gracia mostrar a un Godard vulnerable e incierto, en el que no creía nadie. Y también al Godard más divertido que lo que no sabe, lo llena con citas y teoría y soltando 'mierda'. Ese es un buen tipo de mentiroso, así que está bien reírse de él, aunque de una manera muy conmovedora», explica el cineasta, de paso por San Sebastián para presentar la película, que se verá en cines en enero.

Y ahí que se planta Richard Linklater, un hombre americano (de Texas) en París, rodeado de un equipo plenamente francés, para filmar al maestro de los maestros de la cinematografía más cerrada y chovinista a este lado del océano. YLinklater, todo calma zen con aire de cowboy retirado, justo lo opuesto al gruñón tirano de Godard, se pone a buscar la magia del rodaje en el que Jean-Paul Belmondo enamoraba a Jean Seberg, Jean Seberg enamoraba a Belmondo y, ambos, a todo el que viera 'Al final de la escapada' durante los 65 años que han pasado desde su estreno. Casi nada.

Aunque los actores Zoey Deutch y Aubry Dullin no son Seberg y Belmondo, claro, porque esa cima de carisma hoy en día es inalcanzable hasta por las mayores glorias de Hollywood. Como tampoco ahora hay rodajes con esa mística, con esa locura creativa; hoy todo lo dominan las hojas de cálculo, las cifras, los algoritmos. «No parece que tengamos ahora esa atmósfera mítica de antes, sí», reflexiona Linklater en una charla con ABC. «Aquello fue un tiempo y un lugar únicos. Y eran muy buenos vendiéndose y documentando lo que hacían. Aunque [los de la 'Nouvelle Vague'] lograron crear un fenómeno cultural más que un éxito financiero. Simplemente, eran algo diferente y quedaban genial en las fotos, tenían un cierto atractivo», asevera el director, que, en cierta manera, es de los pocos de Hollywood que ha podido escapar de la maquinaria industrial y hacer lo que quiere, casi como quiere y con una legión de seguidores que lo acompañan desde hace más de tres décadas. Un autor, vaya.

«Sí, parece que mis películas nunca están con la moda, ocupan un lugar diferente en la cultura, creo. Me doy cuenta de que se ha vuelto difícil hacer películas como esta. Pero mi única respuesta es intentar hacer la película que quiero hacer, y sigo pudiendo hacerlo, así que soy feliz», desgrana el creador de 'Dazed and confused' o 'A Scanner Darkly', que, sin embargo, no pierde la esperanza:«De alguna manera u otra, cada año se hacen muchas películas buenas, películas que podrías encontrar valiosas o personales. La industria cambia mucho. Hollywood es bastante terrible... De alguna manera, he sido muy afortunado de que la gente siga teniendo fe en mí y me deje hacer el tipo de películas que quiero hacer».

Parece que, al final, a Linklater se le ha pegado al de Godard en esta etapa de su carrera. Al menos, en la velocidad rodando. Desde 2022 ha filmado cuatro películas y participado en una miniserie. Yserá por esa cosa 'godardiana' que Linklater, un director que hizo de un rollo de una noche una de las historias de amor más bonitas (y duraderas)del cine, un guionista que durante 12 años trabajó en un proyecto que respiraba melancolía por los fotogramas... Dice ahora que no es «nada nostálgico»y que lo del amor en el cine, bueno, que él hace películas «sobre cosas» que le generan afecto porque va a estar «mucho tiempo con ellas». «Si alguien viaja a una época no siempre es por nostalgia, lo hace porque le gusta conocer áreas de ese pasado, ya sea de tu vida o de una etapa anterior a tu nacimiento, sin necesidad de querer quedarse a vivir allí», insiste, antes de lanzar una de las pocas frases redondas del encuentro: «La nostalgia es muy peligrosa, querer volver al pasado es una especie de moda autoritaria».

'27 noches' y la vida

Antes de que el prestigio de Linklater se llevara los focos, el protagonista de la jornada inaugural del Festival de San Sebastián –además del calor tropical que asola la ciudad– fue Daniel Hendler, que abrió la Sección oficial con la comedia dramática '27 noches'. Una producción argentina que es también una declaración de intenciones de un festival que lleva, desde que Milei ocupó la Casa Rosada, apoyando al cine argentino. Quizá así se justifique, junto con el dinero de Netflix, que es el productor de la película, la apuesta de '27 noches' como apertura del certamen.

«Difícilmente en años próximos se podrán ver películas argentinas por el mundo, si las políticas públicas siguen desviando los apoyos hacia otro lado. Actualmente se están filmando muy pocas películas y, bueno, el sector –que es un sector que moviliza a otros sectores de la economía, que trae trabajo, que genera coproducciones– está en un momento agónico. Ysí, plataformas como Netflix han visto que en el mundo se demanda cine argentino y lo están produciendo y lanzando, pero eso no repara el daño hecho contra el INCAA (el instituto de cine argentino)», contó el cineasta, que escribe, protagoniza, dirige y monta '27 noches'. Un creador prolífico, sin duda, ya que en San Sebastián proyecta también 'Un cabo suelto', una interesante película –mucho más difícil de encajar que la inaugural– que ya se vio en el Festival de Venecia.