¿Por qué la nueva película de Hayao Miyazaki tardará tanto en estrenarse?

Actualizado 13/08/2018 a las 16:30

Hace ya casi dos años que Hayao Miyazaki anunció que regresaba a su labor de director. Eso sí, la leyenda de la animación nipona parece que se tomará su tiempo para dar forma a un largometraje que esté a la altura de las expectativas. Perfeccionista como pocos, el japonés tardará todavía unos tres o cuatro años en estrenar el proyecto titulado «Kimitachi wa Do Ikiru ka» (¿Cómo vives?).

Miyazaki ya dejó claro el pasado mes de octubre que no cumpliría con los plazos que se venían rumoreando desde hace tiempo. O lo que es lo mismo, que no tendría preparada la película para antes de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

Ahora ha sido el productor de Studio Ghibli Toshio Suzuki –quien ayudó a fundar el estudio junto a Miyazaki e Isao Takahata– quien ha confirmado que el plazo será «alrededor de tres o cuatro años». La cinta lleva en producción ya dos años, pero Suzuki aseguró a Anime News Network que el estudio está haciendo ahora cosas con la película que no podía hacer antes.

Recientemente, Miyazaki fue testigo del lanzamiento de su corto animado en 3D Boro la Oruga, que ocupa un sitio en el Museo Studio Ghibli desde el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el realizador se ha declarado un ferviente defensor de la animación tradicional, llegando a calificar a la tecnología CGI como un «insulto a la vida».

Todas sus películas han sido meticulosamente dibujadas a mano, excepto 15 minutos de animación por ordenador de «La Princesa Mononoke» (1997). Sin embargo, Miyazaki ya ha experimentado con la animación en 3D en Boro la Oruga. ¿Será «¿Cómo vives?» la oportunidad de ver un largometraje en 3D firmado por el maestro nipón? Esa podría ser la razón por la que la tecnología aún no estaría preparada, tal como ha afirmado Suzuki.

Basada en la novela homónima de Genzaburo Yoshino de 1937, «¿Cómo vives? (How Do You Live?)» es una película de aventuras centrada en la historia de un niño de 15 años llamado Koperu, quien se muda a la casa de su tío después de la muerte de su padre. Allí experimenta un viaje de crecimiento espiritual. Suzuki aseguró que «Miyazaki está haciendo la nueva película para su nieto. Es su forma de decirle: 'El abuelo se está moviendo hacia el otro mundo, pero deja atrás esta película'».