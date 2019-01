Muerte, accidentes y tragedia: la leyenda negra de los protagonistas de «Matrix»

Actualizado 02/01/2019 a las 16:47

Este 2019 se cumplirán veinte años del estreno de una de las películas más recordadas de finales del siglo pasado y principios de este. «Matrix» revolucionó el género de la ciencia-ficción y se convirtió en una de las sagas más exitosas del momento. La primera cinta ganó nada menos que cuatro Oscar (Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Edición de Sonido), por lo que nada hacía presagiar el infierno que vivirían varios de los que fueron parte fundamental en aquella saga en el día de hoy.

Comenzando por su protagonista, Keanu Reeves. El intérprete es uno de los más reconocidos de Hollywood, aunque su vida no es que se caracterice por estar exenta de sobresaltos, en especial desde que rodó «Matrix». Solo unos meses después de que se estrenase la cinta, su novia, la también actriz Jennifer Syme, dio a luz de manera prematura a la bebé que ambos esperaban. La niña, a la que iban a llamar Ava, nació muerta.

El fallecimiento de la niña destrozó la relación entre Reeves y Syme. La mujer entró en depresión y el actor no conseguía estar feliz, por lo que ambos terminaron separándose. Pero en abril de 2001, con los dos intentando reforzar su vínculo, Syme se salió de la carretera mientras volvía de una fiesta en casa del cantante Marilyn Manson, amigo de la pareja. Murió al instante. Por si fuera poco para Reeves, además, a su hermana se le reprodujo la leucemia que sufría, aunque logró salvarse. En los últimos años, en los que ha decaído el estatus del actor, se han sucedido los bulos sobre una hipotética muerte de Reeves, que ha sido desmentida en numerosas ocasiones.

La del protagonista principal de «Matrix», no obstante, no fue la única vida marcada por la tragedia tras el filme. De cara a la segunda película, «Matrix Reloaded», los hermanos Wachowski, directores del filme, contrataron a la reconocida cantante Aaliyah, toda una estrella a sus 22 años y que acababa de ser nominada al Óscar por la canción «Journey to the past», tema principal de la película de animación «Anastasia».

La desgracia de Aaliyah

Aaliyah iba a interpretar a Zee, una ciudadana de la ciudad ficticia de Sion que ayuda a los protagonistas en la lucha contra las máquinas. Sin embargo, el 25 de agosto de 2001, cuando volvía de grabar un videoclip en Bahamas, el avión en el que viajaba se estrelló, terminando así con un talento único. Curiosamente, Aaliyah fue sustituida en el filme por la joven actriz Nona Gaye, hija del reconocido cantante Marvin Gaye, al que idolatraba la cantante fallecido. Prueba de ello fue que, cinco años antes, Aaliyah había hecho su propia interpretación de «Got to give it up».

Más allá de ellos, la desgracia también afectó a otra de las actrices de la cinta: Gloria Foster, que interpretaba al Oráculo de «Matrix». La artista sufría de diabetes, y una complicación en la patología acabó con su vida durante el rodaje de «Matrix Reloaded», solo unos meses después de la muerte de Aaliyah. Su muerte obligó a los hermanos Wachowski a improvisar, por lo que contrataron a Mary Alice, encargada de dar vida al Oráculo en la tercera cinta de la saga: «Matrix Revolution».

Por suerte, otros partícipes de «Matrix» no han muerto, aunque sí que han sufrido tristes desgracias en sus vidas. Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith y que interpreta a Niobe en la saga, sufre desde hace tiempo una extraña enfermedad que le hace perder el pelo. Por su parte, Carrie-Anne Moss, encargada de interpretar a Trinity y una de las actrices más aclamadas de principios de siglo, nunca logró terminar de lanzar su carrera, aunque no ha dejado de trabajar. De hecho, es parte de la exitosa serie de Netflix «Jessica Jones». Mejor le ha ido a Laurence Fishburne, Morfeo en el filme, pero que tampoco ha conseguido nunca establecerse como una estrella internacional.

Además de ellos, quizá uno de los sucesos más recordados del universo Matrix lo protagonizaron los directores de la cinta: los hermanos Larry y Andy Wachowski. En 2008, el primero decidió cambiarse el sexo, mientras que ocho años más tarde lo hizo Andy. Ahora, se llaman Lana y Lily Wachowski.